Betanzos lleva a pleno más de un millón en facturas pendientes con reproches de Intervención

Betanzos dará la bienvenida al verano con nueva polémica por la gestión contable del Gobierno local. El Concello convocará este mes un pleno extraordinario para aprobar facturas pendientes por más de un millón de euros, la mayor parte de ellas, del pasado ejercicio 2025. Estos dos reconocimientos de crédito, que el Ejecutivo socialista prevé asumir con cargo al remanente de tesorería, van acompañados de más de un reproche de la Intervención municipal y tensan la cuerda entre el Gobierno socialista y sus socios de investidura del BNG, para quienes llueve sobre mojado.

La formación nacionalista avanzó este jueves que facilitará la aprobación de este gasto para no perjudicar a los proveedores, pero que exigirá cambios en la gestión para "seguir apoyando" al PSOE. "É unha proba máis da mala xestión económica á que nos ten acostumadas o Goberno local. Ademais, trátase dunha cantidade sumamente elevada, demostrando que non hai evidencias de emendar os erros reiterados na xestión económica", lamenta su portavoz, Amelia Sánchez.

Contratos irregulares

Las facturas se dividen en dos bloques, un reconocimiento extrajudicial de crédito incluye facturas por un importe total de 938.668 euros. Se trata de gastos variados, que incluyen atenciones protocolarias, obras de fontanería o jardinería, servicios de limpieza o gestión de equipamientos públicos, celebración de fiestas y actos culturales, asistencias técnicas y un largo etcétera. Muchas de estas facturas han dado pie a reparos suspensivos de Intervención, en gran parte de los casos por prácticas que han sido motivo recurrente de reproche en los últimos años: el fraccionamiento de un mismo objeto de contrato o la realización de gastos sin cobertura contractual. El habilitado nacional advierte también de otras anomalías, como facturas para pagar servicios de poda y limpieza realizados por un extrabajador municipal sin cumplir los requisitos para facturar estas cantidades o subvenciones encubiertas.

El resto de las facturas suman 142.486 euros que se tramitan vía suplemento de crédito y que incluyen gastos de publicidad y propaganda, actividades deportivas, compra de combustible y obras diversas. Muchas de las facturas han sido reparadas también por Intervención por trocear contratos o por otras irregularidades en la tramitación. El funcionario encargado de velar por una correcta gestión contable recuerda además en su informe que el Concello se vio obligado a aprobar en 2025 un Plan Económico Financiero con vigencia para los ejercicios 2025 y 2026 y que esta modificación va a afectar a la estabilidad presupuestaria. Incide el habilitado nacional en que la liquidación del ejercicio 2025 incumplió el objetivo de estabilidad e insta al Ejecutivo municipal a "ajustarse a los créditos consignados en el presupuesto" y reducir el gasto con respecto a los créditos reservados inicialmente en las cuentas.

El Ejecutivo municipal incluye en el expediente un informe de la asesoría jurídica que ve procedente levantar los reparos suspensivos al tratarse de gastos realmente ejecutados y por no incurrir en un enriquecimiento injusto del Concello.

El PP critica una "dinámica de gasto descontrolado"

El PP de Betanzos emitió este jueves un duro comunicado en el que afea al Gobierno que preside la socialista María Barral su "dinámica de gasto descontrolado". Su portavoz, Cecilia Vázquez, echó en cara al Ejecutivo el "enésimo capítulo" de su "desastrosa gestión": "Que no cuenten con el PP para blanquear una gestión económica nefasta, irresponsable y que bordea la ilegalidad", critica la edil popular, que avanza que su partido se abstendrá para "evitar que los proveedores sigan sin cobrar y tengan que pagar los platos rotos de un Gobierno local moroso".

Los populares llaman la atención también sobre las "infracciones graves" que señala la Intervención en su informe y advierte de que este "gasto descontrolado" puede derivar en el incumplimiento del Plan Económico Financiero, "lo que acarrearía nuevas medidas intervencionistas por parte del Estado". El PP hace alusión a la inclusión forzosa del Concello en 2024 en un plan de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda para hacer frente al abono de 2,5 millones.

La formación sospecha además que el Ejecutivo municipal guarda más facturas en el cajón al constatar que las facturas incluidas en este reconocimiento extrajudicial "no responden a una secuencia cronológica de entrada por registro".