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El BNG pide más aparcamientos en el entorno de Praia Grande

Alerta de los posibles problemas de tráfico por la supresión de plazas y el corte de la carretera provincial DP-4803

Alberte G. Nicolás

Alberte G. Nicolás / Arume

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RAC

Miño

El BNG de Miño muestra su preocupación ante los posibles problemas de tráfico durante los meses de verano por la eliminación de plazas de aparcamiento en Praia Grande con motivo de las obras de renovación del firme y por el corte de la carretera provincial DP-4803 por un desprendimiento.

Su portavoz, Alberte G. Nicolás, insta al Concello a plantear alternativas, como la habilitación temporal de plazas de estacionamiento en parcelas próximas al arenal o la puesta en marcha de un servicio de bus lanzadera.

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