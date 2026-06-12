La CIG acusa al Concello de Culleredo de excluirla de la Mesa de Negociación
La CIG critica la exclusión de su representante de la Mesa General de Negociación del Gobierno local de Culleredo por un retraso de 13 minutos del que había avisado
La Federación de la Administración Pública de la CIG critica la «grave decisión» del Gobierno local de Culleredo de impedir la participación de la organización sindical en la Mesa General de Negociación celebrada este jueves.
Como explican en un comunicado, la representante de la CIG tuvo una incidencia sobrevenida durante su desplazamiento, circunstancia que comunicó con antelación a la Presidencia, que provocó que llegase 13 minutos sobre la hora de convocatoria. Sin embargo, a su llegada la Mesa ya había sido levantada, impidiendo la participación de la CIG en los debates y votaciones de los asuntos incluídos en el orden del día.
Ante estos hechos, la central presentó un escrito ante el Concello para exigir explicaciones y responsabilidades políticas por lo acontecido.
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