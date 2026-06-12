El conselleiro de Educación sobre la polémica de la implantación de la FP en Carral: "É a primeira vez que un instituto non quere implantar un ciclo de FP"

Tras la dimisión del equipo directivo y la manifestación de la comunidad educativa de Carral, la polémica por la implantación de la FP Básica en el instituto continúa. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, señaló que la consellería evaluará "por que xurde esa reacción".

"Foi unha sorpresa moi grande", indicó Rodríguez este viernes. "Entendemos que estaba previamente falado. É a primeira vez que un instituto non quere implementar un ciclo de FP, normalmente é ao revés, normalmente sempre se pide e neste caso é un pouco sorpresivo estado falado previamente a través da Xefatura territorial co equipo directivo", apuntó el conselleiro.

El claustro de profesores denuncia que esta nueva modalidad educativa no fue consensuada y apunta también a una "falta de planificación" en la implantación. "Significa poñer unha modalidade nova, nun centro que solamente ten ESO, cun profesorado que non coñecemos como funciona a FP, y que dende mediados de maio a xiño para decidilo houbo 15 días", señalaba este jueves el director Anxo Gómez.

El conselleiro calificó como "moi atrevido" decir que no hay planificación en la FP.

En respuesta a la preocupación tanto de padres como profesorado de incluir a alumnos de fuera del centro o de mayor edad que los que actualmente cursan sus estudios en Carral, la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, destacó que "os rapaces que van facer a FP básica son os mesmos que teñen escolarizados no IES".

Pérez señala que la nueva modalidad va enfocada a aquellos alumnos que no quieran seguir cursando los estudios secundarios obligatorios y que la FP "da dúas cualificacións: a profesional e o título da ESO". "Case todos os centros de Galicia teñen a FP Básica, non entendemos moi ben a oposición".

El proyecto para impartir esta modalidad incluye la instalación de un "aula nómada" en una finca colindante al instituto, de modo que los espacios de taller y prácticas estén separados del centro. El Concello de Carral, además, anunció que pediría a la Consellería que se instalasen también aseos en el lugar.

"Todo o equipamento necesario para impartir o ciclo está dentro desa aula", afirmó la directora xeral, que añadió que "automoción é unha das FP máis demandadas de toda Galicia por parte do alumnado".

Manifestación y huelga

Tras anunciar la dimisión del equipo directivo, el profesorado ha convocado una manifestación por el municipio el próximo lunes 15 de junio y una huelga en el centro el miércoles 17.

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El sindicato CIG en un comunicado de prensa señaló este jueves que el claustro de profesores decidió recurrir a una "medida extrema" obligada por la actuación de la Consellería de Educación, que "non sería exaxerado cualificar de avasaladora".