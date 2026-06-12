Inditex promueve una construcción una planta solar en A Laracha

Inditex avanza en la implantación de una planta solar fotovoltaica en A Laracha tras conseguir la luz verde de la Xunta para su construcción.

Según informa la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climática la planta de producción será de 1 megavatio de potencia y tiene como objetivo "destinar la energía generada a autoconsumo del centro de almacenaje y distribución de tejidos que tiene la empresa en este municipio".

El proyecto de la empresa coruñesa supondrá una inversión de 2,6 millones de euros. Las placas fotovoltaicas estarán localizadas en la cubierta del edificio, donde Inditex instalará 2.268 paneles solares para sumarlos a los 368 ya existentes.

Las autorizaciones de la Xunta permitirán a la compañía instalar los módulos fotovoltaicos y las infraestructuras auxiliares necesarias para distribuir la energía producida, que irá a un centro de transformación de electricidad con un total de tres trasformadores, dos de ellos ya instalados en A Laracha.

La nave logística de A Laracha incluye, de la gran nave de carga y descarga de telas, una zona de oficinas y administración, otra de descanso, una de aseos, vestuarios, un comedor donde se prepararán platos a diario y una sala de control de la calidad de las muestras de telas, entre otros.

Placas solares en Arteixo

Esta no es la única infraestructura de Inditex que usa las energías renovables como forma de autoconsumo. La compañía cuenta con 3.380 placas solares en su sede en Arteixo para general cerca de la mitad de energía que requiere el cuartel general de los estudios de Zara.com y el departamento de diseño de Zara Man.