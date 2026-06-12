Inditex promueve una construcción una planta solar en A Laracha
Inditex avanza en la implantación del proyecto de energía renovable que supondrá una inversión de 2,6 millones de euros
Inditex avanza en la implantación de una planta solar fotovoltaica en A Laracha tras conseguir la luz verde de la Xunta para su construcción.
Según informa la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climática la planta de producción será de 1 megavatio de potencia y tiene como objetivo "destinar la energía generada a autoconsumo del centro de almacenaje y distribución de tejidos que tiene la empresa en este municipio".
El proyecto de la empresa coruñesa supondrá una inversión de 2,6 millones de euros. Las placas fotovoltaicas estarán localizadas en la cubierta del edificio, donde Inditex instalará 2.268 paneles solares para sumarlos a los 368 ya existentes.
Las autorizaciones de la Xunta permitirán a la compañía instalar los módulos fotovoltaicos y las infraestructuras auxiliares necesarias para distribuir la energía producida, que irá a un centro de transformación de electricidad con un total de tres trasformadores, dos de ellos ya instalados en A Laracha.
La nave logística de A Laracha incluye, de la gran nave de carga y descarga de telas, una zona de oficinas y administración, otra de descanso, una de aseos, vestuarios, un comedor donde se prepararán platos a diario y una sala de control de la calidad de las muestras de telas, entre otros.
Placas solares en Arteixo
Esta no es la única infraestructura de Inditex que usa las energías renovables como forma de autoconsumo. La compañía cuenta con 3.380 placas solares en su sede en Arteixo para general cerca de la mitad de energía que requiere el cuartel general de los estudios de Zara.com y el departamento de diseño de Zara Man.
- El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
- Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
- El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
- Una pareja de Culleredo acumula una deuda de 36.600 euros por un error con su dirección postal
- Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado
- Cinco paseos marítimos cerca de A Coruña ideales para recorrer a pie: mar, acantilados y los mejores atardeceres de Galicia
- El Gobierno confirma a Coventina como adjudicataria definitiva del nudo de Meirama para la central reversible de As Encrobas
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular