Oleiros apuesta por un consorcio de transporte metropolitano que tenga en cuenta el taxi y el bus

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha apostado por avanzar hacia un consorcio de transporte metropolitano en el área de A Coruña que no solo englobe al taxi, sino también a las líneas de bus de la Xunta y a otros medios de transporte como el tren. "Se pode crear un consorcio metropolitano para o transporte, non hai por que crear unha área metropolitana para todos os servicios", señaló el regidor oleirense, que salió así al paso de la propuesta de su homóloga coruñesa, Inés Rey, de convocar a los regidores del área metropolitana el próximo mes de julio para hablar de este tema.

García Seoane deja así de lado la propuesta de impulsar el área metropolitana por la falta de interés de la Xunta, "que estivo boicoteando toda a vida a súa creación". Apuesta en su lugar por ir consorciando servicios. "O tema é crear un consorcio metropolitano de transporte e a Xunta terá que actalo se nos poñemos de acordo os concellos, e iso podemos facelo porque temos a forza suficiente para levalo adiante", afirmó.

Aunque defiende la necesidad de poner sobre la mesa el "grave problema" con las líneas de autobús del transporte metropolitano del que lleva meses alertando el Concello, reconoce que con la prestación del servicio de taxis "algo hai que facer, porque non vale que cada un ande por libre". En este sentido, recordó que "algúns taxistas se queixan e teñen que empezar a pensar que teñen que cumprir nos concellos onde están. Por exemplo, non hai un taxi de noite en ningún municipio da comarca. É gravísimo, pero é que cando lles deron as prazas estipulouse que tiña que haber taxistas que se puxeran de acordo e que se turnaran para facer servicio de noite", explicó.

García Seoane apuntó que en Oleiros había paradas en Mera, Oleiros y O Seixal. "Agora en Oleiros todos os taxistas queren ir a Santa Cristina ou a Santa Cruz, pero iso non é o servicio de taxis que ten que haber nun municipio como o noso", lamentó, al tiempo que advirtió de los riesgos de la irrupción de los VTC. "Ou espabilan e se reestrutura o sistema de transporte, neste caso dos taxis, ou vai haber graves problemas para os taxistas a curto prazo, porque esas empresas que apareceron novas están coméndolles o espacio".