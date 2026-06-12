Oleiros avanza en la urbanización de A Pezoca, un proyecto que suma 30.000 metros cuadrados al patrimonio municipal

El Concello de Oleiros retoma la urbanización de A Pezoca casi 30 años después del inicio de su tramitación. Lo hace cuando está a punto de cumplirse un año desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avalase el desarrollo urbanístico del SUD-7 en el que está prevista construcción de 214 viviendas en nueve edificios, uno de ellos con pisos de protección pública.

En un comunicado, el Concello destaca que con esta nueva urbanización se van a sumar más de 30.000 metros cuadrados al patrimonio municipal, que representan más de la mitad de la superficie que se va a desarrollar en el entorno del centro de salud de A Covada, el instituto Miraflores, la piscina municipal y el colegio de A Rabadeira.

De hecho, la existencia de estas dotaciones públicas es posible gracias a la cesión anticipada de los terrenos por parte de los propietarios de la urbanización, que se empezó a tramitar en 1997 con la firma de un convenio urbanístico, al que le siguieron en 2001 y 2005 los convenios para ampliar el colegio y para construir el centro de salud. Sin embargo, para construir la circunvalación de Oleiros, una infraestructura clave para la movilidad del municipio al conectar directamente con la Vía Ártabra, la Xunta tuvo que negociar con los afectados o recurrir a expropiaciones para hacerse con los terrenos necesarios para su ejecución.

En el proceso, el Concello de Oleiros promovió un cambio en el desarrollo del sector de un modelo de compensación a otro de cooperación, de manera que pasó a asumir la urbanización de los terrenos ante los "incumplimientos de plazos" de los dueños de las tierras. Así las cosas, ahora es el Ejecutivo local el que debe preparar las fincas y convertirlas en solares con todos los servicios para después girarle los gastos correspondientes a los propietarios.

Desarrollo urbanístico SUD-7 'A Pezoca' en Oleiros / LOC

En el marco de esa actuación está prevista la mejora de los accesos al centro de salud y del aparcamiento de la piscina, además de la creación de nuevas plazas de estacionamiento y zonas verdes. Asimismo, en el desarrollo se reservará una parcela para la ampliación del área de recreo del CEIP A Rabadeira, "mellorando así as instalacións destinadas ao alumnado e ampliando os espazos de uso educativo e recreativo", apuntan desde el Concello.

Esta urbanización es uno de los desarrollos urbanísticos que tiene en tramitación el Concello de Oleiros, en los que está prevista la construcción de más de 1.200 viviendas, además de espacios para usos terciarios, dotacionales o nuevos viarios como la Artabriña.