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La playa de Sabón, en Arteixo, ya cuenta con un nuevo aparcamiento

El nuevo espacio cuenta con 48 plazas de estacionamiento y servirá para facilitar el acceso a los usuarios del arenal

El nuevo aparcamiento de la playa de Sabón, en Arteixo

El nuevo aparcamiento de la playa de Sabón, en Arteixo / LOC

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RAC

Arteixo

El Puerto de A Coruña ha habilitado un aparcamiento gratuito en la playa de Sabón. El nuevo espacio cuenta con 48 plazas de estacionamiento, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida.

La construcción de este aparcamiento supuso una inversión de 40.000 euros de la Autoridad Portuaria y entra dentro del marco de actuaciones en el entorno del puerto exterior, que ha incluido entre otros la creación de un itinerario peatonal y ciclista para conectar con los senderos costeros del municipio.

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