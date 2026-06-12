El PP de Culleredo achaca los atrasos en el pago de facturas al "caos organizativo" del Gobierno local

El Partido Popular de Culleredo ha achacado los 121 días que tarda el Concello a pagar a sus proveedores al «caos organizativo» del Gobierno local de José Ramón Riobóo, que llegó a acumular más de 3,6 millones de euros en facturas pendientes.

Como recuerda el PP en un comunicado, el período medio de pago del Concello cullerdense es cuatro veces el plazo máximo permitido. Además, consideran «especialmente grave» que Culleredo apareciese entre los cinco únicos concellos gallegos que Hacienda obligaba inicialmente a acogerse al mecanismo extraordinario de financiación estatal para el pago a proveedores y que logró evitar, señalan, realizando pagos a última hora.

Desde el Concello han reaccionado a este comunicado emitiendo otro en el que lamentan el «alarmismo preelectoral desesperado» y el «burdo intento» del PP de Culleredo de generar una falsa sensación de quiebra institucional. De hecho, el Gobierno local considera «revelador» que el PP reconozca que el Concello no tiene que acudir al mecanismo extraordinario de Hacienda, «y aun así decida lanzar esta campaña de desprestigio».