El PP de Culleredo achaca los atrasos en el pago de facturas al "caos organizativo" del Gobierno local
El Gobierno local niega el caos organizativo y acusa al PP de generar "alarmismo preelectoral" con datos sobre facturas pendientes
El Partido Popular de Culleredo ha achacado los 121 días que tarda el Concello a pagar a sus proveedores al «caos organizativo» del Gobierno local de José Ramón Riobóo, que llegó a acumular más de 3,6 millones de euros en facturas pendientes.
Como recuerda el PP en un comunicado, el período medio de pago del Concello cullerdense es cuatro veces el plazo máximo permitido. Además, consideran «especialmente grave» que Culleredo apareciese entre los cinco únicos concellos gallegos que Hacienda obligaba inicialmente a acogerse al mecanismo extraordinario de financiación estatal para el pago a proveedores y que logró evitar, señalan, realizando pagos a última hora.
Desde el Concello han reaccionado a este comunicado emitiendo otro en el que lamentan el «alarmismo preelectoral desesperado» y el «burdo intento» del PP de Culleredo de generar una falsa sensación de quiebra institucional. De hecho, el Gobierno local considera «revelador» que el PP reconozca que el Concello no tiene que acudir al mecanismo extraordinario de Hacienda, «y aun así decida lanzar esta campaña de desprestigio».
- El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
- Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
- El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
- Una pareja de Culleredo acumula una deuda de 36.600 euros por un error con su dirección postal
- Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado
- Cinco paseos marítimos cerca de A Coruña ideales para recorrer a pie: mar, acantilados y los mejores atardeceres de Galicia
- El Gobierno confirma a Coventina como adjudicataria definitiva del nudo de Meirama para la central reversible de As Encrobas
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular