La ruta en bicicleta a 20 minutos de A Coruña ideal para ir con niños: 7 playas, 6 kilómetros y "paisajes brutales"

Las altas temperaturas que registra A Coruña estos días invitan a salir de casa y disfrutar del buen tiempo. Y también a desempolvar algunas de esas cosas que solemos dejar en un rincón cuando llueve, como las bicicletas.

Cerca de la urbe, a tan solo 20 minutos, se encuentra una de las sendas ciclistas más preparadas de la comarca para pasar una tarde al sol en familia mientras se pedalea cómodamente. La pista tiene 6,45 kilómetros, está asfaltada y discurre junto a un total de 7 playas.

Hablamos de la Senda Azul de Arteixo, un recorrido que se puede hacer tanto a pie como en bicicleta y que permite disfrutar de hermosos paisajes. Según indica el Concello arteixán, se necesitan apenas unas dos horas para recorrerla caminando y tiene una gran ventaja: aparcamientos gratuitos en las playas para dejar el coche y empezar la ruta a la altura que uno desee.

Así es la Senda Azul de Arteixo, la ruta en bici de A Coruña apta para ciclistas principiantes

La Senda Azul de Arteixo es una ruta fácil para hacer en bici cerca de A Coruña. Es apta tanto para ciclistas novatos como para veteranos que busquen una jornada relajada junto al mar, ya que el sendero conecta siete de las nueve playas del municipio.

Tal y como su nombre indica, algunos de los arenales que une este bonito paseo marítimo coruñés gozan de bandera azul, como el de Combouzas, Valcobo, A Hucha y A Salsa-Repibelo. El recorrido comienza en la playa de Sabón, donde se toma directamente la senda para bicicletas habilitada por el Ayuntamiento.

A medida que se avanza, es posible ver monumentos como el famoso Mirón de Arteixo, así como calas y arenales abiertos al mar. También es un buen recorrido para observar las aves que sobrevuelan sus aguas y desconectar observando los paisajes naturales.

En comparación con otras rutas de bicicleta del entorno, el sendero ciclista de Arteixo es corto, pero suficiente para pasar una tarde divertida en familia. Se puede aparcar el coche en el parking de Sabón y llegar hasta Barrañán, el punto final del recorrido, donde se encuentran algunas de las terrazas con las mejores vistas de Galicia y chiringuitos sobre el océano en los que ver atardecer con una copa.

Si se tienen ánimos o el paseo se hace breve, es posible sumar los kilómetros de vuelta hasta el inicio, duplicando la ruta hasta rozar los 13. Se recomienda llevar calzado adecuado para pedalear y también un gorro o visera para protegerse del sol, evitando las horas más calurosas del día.

Un paseo con "paisajes brutales"

Esta ruta en bicicleta a 20 minutos de A Coruña es una de las opciones favoritas para los amantes del ciclismo o para quien, simplemente, desea dar un paseo al lado del mar. Así lo cuenta la creadora de contenido @evani_life, que compartió en sus redes sociales su experiencia recorriendo esta senda por el litoral de Arteixo.

La influencer la describió como una "ruta perfecta para pasar una tarde diferente al lado de A Coruña", repleta de "paisajes brutales" y "playas". "Es una de nuestras opciones favoritas. Es superfácil y muy bonita", indicó la joven, que explicó que ni siquiera hace falta tener bicicleta propia. "Podéis alquilar las bicis públicas de BiciArteixo por un precio muy reducido", en algunas de las estaciones distribuidas por el municipio.