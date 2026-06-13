Un herido leve tras salirse un coche de la vía en el puente de O Pedrido

Pasadas las 13.30 horas de este sábado, los servicios del 112 Emerxencias de Galicia recibieron un aviso por un accidente de tráfico en el puente de O Pedrido que causó importantes retenciones en la AC-164, una vía muy transitada en días de playa, ya que comunica los principales arenales de la zona.

El accidente, según explican fuentes municipales del Concello de Bergondo, se produjo tras salirse de la vía el vehículo, que circulaba en ese momento por el puente, de un carril por sentido. Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido leve y el vehículo quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a cortar puntualmente el tráfico en ambos sentidos.

Vehículo accidentado en el puente de O Pedrido, en Bergondo. / LOC

La situación se fue normalizando después de que efectivos de Protección Civil de Bergondo, con el permiso de la Guardia Civil de Tráfico, procediesen a mover el turismo para poder habilitar al menos un carril de paso hasta que viniesen las asistencias a retirarlo. En el operativo también participó una unidad del 061 que atendió a la persona que conducía el vehículo.