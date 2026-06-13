El alcalde de Culleredo se reúne con los taxistas para informar sobre el área metropolitana del taxi
El regidor señaló que el Concello reclamaría un "estudio riguroso" sobre la propuesta e informes "exhaustivos y solventes"
El alcalde de Culleredo José Ramón Rioboo se reunió este sábado con los taxistas del municipio para informarles sobre los avances sobre el área metropolitana de taxis de A Coruña.
El regido explicó la tramitación de la propuesta y destacó que reclamaría un "estudio riguroso" para evaluarla desde todas las esferas con "informes técnicos exhaustivos y solventes". Rioboo calificó la documentación presentada por la Xunta hasta el momento de "insuficiente".
Los taxistas por su parte expresaron su preocupación por los posibles efectos negativos del área, entre ellas, "una más que probable merca en la calidad del servicio en zonas rurales o menos pobladas. Los afectados mostraron también dudas sobre las decisiones en cuestiones como la concesión y transmisión de licencias, las tarifas o los turnos.
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