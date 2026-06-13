Betanzos abre el plazo para participar en la Bienal de Pintura de Balconadas
El certamen de balconadas cuenta con un primer premio de 5.000 euros y dos accésits de 1.500 euros cada uno para las obras seleccionadas
El Concello de Betanzos y la Fundación Manuel Villuendas Pena han abierto el plazo para participar en la XVIII Bienal de Pintura Balconadas, uno de los certámenes artísticos más singulares de Galicia, que transforma los balcones del Casco Histórico en una gran galería de arte al aire libre.
Según explica el Concello en un comunicado, podrán participar artistas mayores de edad de cualquier nacionalidad con una única obra de temática y técnica libre, siempre que no haya sido presentada anteriormente a ningún otro concurso o certamen. Las obras deberán adaptarse a las características específicas de esta exposición urbana, con soporte flexible y unas dimensiones comprendidas entre los 120×160 centímetros y los 150×200 centímetros.
El plazo de admisión de originales permanecerá hasta el próximo 20 de julio. La convocatoria establece un primer premio de 5.000 euros y dos accésits de 1.500 euros cada uno.
Las obras seleccionadas se expondrán en los balcones de Betanzos entre el 27 de julio y el 27 de agosto, convirtiendo la ciudad en un espacio de encuentro entre arte, patrimonio y ciudadanía.
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