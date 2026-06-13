Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suben las reservas por el eclipseVictoria del LiceoAumento del melanoma en A CoruñaConvocan al área metropolitanaLos méritos de Bil NsongoXoel López hará el himno
instagramlinkedin

Accidente

Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre

Sucedió en la AC-400 en Sigrás

Una ambulancia en el CHUAC.

Una ambulancia en el CHUAC. / Iago López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Dos deportistas han sido hospitalizados tras ser alcanzados por un turismo en la AC-400 a la altura de Sigrás (Cambre). Estos dos formaban parte de un grupo de seis que fueron arrollados por un vehículo alrededor de las 11.30 horas de este sábado.

Estos dos ciclistas necesitaron recibir asistencia médica, tras lo que fueron trasladados al Chuac.

Noticias relacionadas

Además del personal sanitario, también se ha dado aviso a la Policía Local y a miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Cambre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
  2. Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
  3. Arteixo comienza las expropiaciones para el proyecto peatonal en la carretera de Loureda a su paso por Ervedíns
  4. El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
  5. La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul con un reconocimiento único en el Atlántico
  6. Una pareja de Culleredo acumula una deuda de 36.600 euros por un error con su dirección postal
  7. Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado
  8. Cinco paseos marítimos cerca de A Coruña ideales para recorrer a pie: mar, acantilados y los mejores atardeceres de Galicia

Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre

Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre

Betanzos abre el plazo para participar en la Bienal de Pintura de Balconadas

Betanzos abre el plazo para participar en la Bienal de Pintura de Balconadas

Arde la caseta de los halcones en el aeropuerto de A Coruña

Arde la caseta de los halcones en el aeropuerto de A Coruña

La Festa Charramandeira de Caión busca romper moldes con una celebración de lo 'cutre' y lo llamativo

Juan Fariña fabula sobre os misterios de Betanzos na súa última novela: "Decidín inventarme ao creador do globo, nada menos"

Juan Fariña fabula sobre os misterios de Betanzos na súa última novela: "Decidín inventarme ao creador do globo, nada menos"

La CIG acusa al Concello de Culleredo de excluirla de la Mesa de Negociación

La CIG acusa al Concello de Culleredo de excluirla de la Mesa de Negociación

El BNG pide más aparcamientos en el entorno de Praia Grande

El BNG pide más aparcamientos en el entorno de Praia Grande

El PP de Culleredo achaca los atrasos en el pago de facturas al "caos organizativo" del Gobierno local

El PP de Culleredo achaca los atrasos en el pago de facturas al "caos organizativo" del Gobierno local
Tracking Pixel Contents