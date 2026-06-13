Accidente
Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre
Sucedió en la AC-400 en Sigrás
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Dos deportistas han sido hospitalizados tras ser alcanzados por un turismo en la AC-400 a la altura de Sigrás (Cambre). Estos dos formaban parte de un grupo de seis que fueron arrollados por un vehículo alrededor de las 11.30 horas de este sábado.
Estos dos ciclistas necesitaron recibir asistencia médica, tras lo que fueron trasladados al Chuac.
Además del personal sanitario, también se ha dado aviso a la Policía Local y a miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Cambre.
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