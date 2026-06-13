La Escuela de Música de Oleiros pone el broche de oro al curso con un domingo repleto de actuaciones

La Escuela Municipal de Música de Oleiros, que el año pasado cumplía su primer cuarto de siglo de vida, continúa este fin de semana con su programación para poner el broche de oro al presente curso. Para ello, la entidad ha programado un domingo cargado de actos en el que diversas agrupaciones de la escuela se repartirán por diferentes escenarios del municipio.

Santa Cruz será este 14 de junio el epicentro de esta programación especial, que arrancará a las 11.00 horas en el puente do Castelo con una actuación de piano y de la colectiva de canto. Media hora después, en el Parque do Emigrante, el alumnado de la banda infantil y de la colectiva de percusión ofrecerán un concierto acústico.

El Parque de Luis Seoane acogerá a partir del mediodía los conciertos de tuba, de la colectiva de cuerdas y las ensembles de chelos, clarinetes y flautas. Casi en simultáneo, en la zona del paseo a la altura de la rúa do Mar, los combos y las colectivas de gaita y acordeón darán su espectáculo a partir de las 13.00 horas.

La programación tendrá continuidad por la tarde con dos grandes eventos. El primero de ellos tendrá como escenario la plaza de Esther Pita donde, a partir de las 18.00 horas, más de 200 artistas interpretarán una adaptación musical del clásico de Disney Aladdín. En esta ocasión la Orquesta Sinfónica, constituida por la orquesta de cuerdas, la banda de la escuela, la banda juvenil y la Big Band estará acompañada por los coros de la propia escuela y por el coro Tremenda Tremolina, así como por una representación del alumnado de la Escuela Municipal de Danza de Oleiros.

La Big Band de la Escuela de Música será la encargada de cerrar una jornada en la que hay programadas en total 13 actuaciones diferentes. Será en la plaza do Castelo a partir de las 21.00 horas. Como explican desde el Concello de Oleiros en un comunicado, todas estas actuaciones, con las que la escuela despide el curso, son gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía.