La Festa Charramandeira de Caión busca romper moldes con una celebración de lo 'cutre' y lo llamativo

"Charramandeira é unha persoa rechamante, colorida. É algo cun punto cutre, hortera, descatalogado". Así define Esteban Blanco, presidente de la asociación Arume de Caión, el adjetivo que da nombre a la Festa Charramandeira de Caión, la primera de este tipo que se realiza en esta parroquia de A Laracha.

El presidente señala que la asociación llevaba años haciendo un encuentro anual de fin de curso para los socios y las familias que van a las clases de baile y música tradicional, pero este año "decidimos darlle unha volta e facer unha festa un pouco diferente". Los miembros de la entidad siempre han sido mucho de disfrazarse, comenta Blanco, que explica que todos los Entroidos organizan un cocido "de artistas" en el que los socios se disfrazan de "cantantes e artistas". "E facemos unha actuación en playback dalgunha canción do seu repertorio", indica.

"Como somos xente divertida e en verán presta máis disfrazarse, parecéume boa idea propoñelo", dice Blanco. Así es cómo surgió la Festa Charramandeira, una celebración en la que sus organizadores animan a los asistentes a ir disfrazados con las ropas más horteras y coloridas que tengan en sus casas.

"É unha festa de non pasar desapercibido", afirma Blanco, que añade que no hace falta mucho para triunfar con el concepto. "Unha maquillaxe fosforita, unhas gafas de sol divertidas, unha riñonera... hai liberdade para facelo barato e cada un ao seu modo".

Charangas y DJs

La jornada del 20 de junio arrancará con una sesión vermú a las 13.00 horas de la mano de la charanga A Santa Compaña, y por la tarde a partir de las 18.00 horas dos DJs laracheses pondrán el ritmo a la fiesta, que durará "o que aguante o corpo". La fiesta se completará con juegos populares, sorpresa y comido durante todo el día.

Los miembros de Arume confiesan que se encuentran "nerviosos" ante el evento, una de las citas más amplias que han organizado. "É a primeira vez que facemos algo así, estamos un pouco á expectativa", admite el presidente.

Arume cuenta con 100 familias y en sus clases hay unos 120 alumnos, explica Blanco, pero todos colaboran en lo que pueden. Desde atender las barras, vender merchandising a ayudar con las comidas, los socios se están implicando con fuerza en la fiesta y no le tienen miedo al trabajo que supone.

"Preferimos que veña moita xente, pero o que máis nos apetece é ver os disfraces que traen", dice el presidente. Para los que no tengan nada de mano que ponerse de acuerdo con la temática, la asociación pondrá a disposición del público numerosos artículos de atrezzo que utilizar en el photocall, además de maquillaje y brillantes.

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"É o pistoletazo de saída do verán, queremos que salga ben para que se faga todos os anos en Caión", destaca Blanco.