Oleiros prepara una gran falla en Bastiagueiro para San Juan con Trump y Netanyahu como protagonistas

Mientras continúan las tensiones entre Irán y Estados Unidos a la espera de un acuerdo de paz definitivo, en el pacífico Concello de Oleiros no bajan la guardia contra el presidente norteamericano Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, blanco de sus críticas por los diferentes frentes bélicos que ambos países mantienen abiertos.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha avanzado cuál será el siguiente paso de su particular ofensiva. Lo ha hecho esta misma semana en el escenario de la nueva batalla, la playa de Bastiagueiro, donde también avanzó la 'el día D': la noche de San Juan. "Este año vamos a montar una en San Juan que va a mandar carallo", advertía el regidor durante la presentación de la bandera azul conmemorativa de los 40 años que Bastiagueiro lleva luciéndola ininterrumpidamente.

El nuevo 'ataque' tendrá forma de misil. Será una gran falla en la que los dos dirigentes irán agarrados al proyectil con sus respectivas banderas y unas espuelas a modo de cowboys, detalló el alcalde oleirense. "La idea es hacerla despegar. Le vamos a meter fuego para que despegue, no para quemarla", apuntó García Seoane, que confía en que todo salga según los planes. "Si no sale, que reviente, pero va a ser espectacular", apostilló.

Campañas anteriores

A través de distintas campañas, la mayoría de ellas difundidas por las pantallas de información municipales que tiene repartidas por todo el Concello, García Seoane ha criticado las "atrocidades" de Israel contra el pueblo palestino, con la complicidad de los Estados Unidos, o el "genocidio" en Cuba por parte del Gobierno de Trump.

En el caso de Israel, el regidor llegó a comparar a Netanyahu con Hitler. Esta campaña le valió la denuncia de un lobby judío, pero la Justicia dio la razón al alcalde, pues entendía que sus ataques iban contra la persona del primer ministro israelí, no contra el pueblo judío. Tras esta sentencia, García Seoane retomó la campaña, que aún se puede ver ocasionalmente en las pantallas de Oleiros.

Con el presidente Trump tampoco se quedó corto. Después de ofrecer una recompensa de 0,50 dólares en el mes de noviembre a quien encontrase al presidente estadounidense Donald Trump, el Concello de Oleiros caracterizó al mandatario estadounidense como un jabalí junto al mensaje "ábrese a veda". De hecho es frecuente escuchar al alcalde de Oleiros referirse tanto a Trump como a Netanyahu como "auténticos animales de bellota".

Pero estas no son las únicas campañas contra el mandatario norteamericano. Desde Oleiros se le tachó de "terrorista internacional" y durante su primer mandato, en junio de 2020, las pantallas municipales emitieron el mensaje "Un novo monstro", que se leía bajo una imagen en la que la cara del presidente de Estados Unidos aparecía entre dos fotografías de Hitler y Mussolini. Algunas de estas campañas le valieron al Concello el veto de sus publicaciones en redes sociales como Instagram o Facebook.