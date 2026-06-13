La sala de actividades de A Barcala abre sus puertas tras dos años paralizada por obras
La alcaldesa de Cambre Diana Piñeiro visitó el lugar para comprobar las actuaciones, que habían terminado a finales de 2023
La sala de actividades del polideportivo de A Barcala abrirá al público después de estar cerrada más de dos años por una obra. Las actuaciones habían terminado a finales de 2023, pero no se recepcionaron hasta ahora.
Las incidencias existentes en el expediente de obras evitaron que se pudiera abrir al público. Entre otros obstáculos, durante la ejecución de las obras hubo que modificar ciertos aspectos del proyecto aprobado, lo que obligó a los responsables de los trabajos a volver a contactar al Concello, pero, al no obtener respuesta, no se pudo avanzar en la tramitación.
La sala estará destinada a albergar actividades como pilates, GAP, core, tonificación, cardio step, step, ritmo fit, Hebe Pump o Hebe Zumba.
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, visitó las instalaciones para comprobar el resultado de la intervención. La regidora señaló que "estamos falando dunha infraestrutura que levaba máis de dous anos practicamente rematada sen poder ser utilizada. O noso compromiso foi revisar a situación existente e impulsar a resolución dun expediente que impedía que esta sala puidese estar ao servizo dos veciños e veciñas de Cambre".
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