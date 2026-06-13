Estas son las razones por las que el instituto de Carral rechaza la "imposición" de la FP Básica

La implantación de la Formación Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos en el instituto de Carral ha desatado la polémica y el rechazo entre la comunidad educativa, el claustro y la oposición al Gobierno municipal de Carral.

La oferta de 18 plazas para el ciclo "sin consenso" ni "planificación" ha provocado una movilización frente al centro este jueves, la dimisión en bloque del equipo directivo y la convocatoria de una manifestación el próximo lunes seguida por una jornada de huelga de profesorado el miércoles de la próxima semana.

La "imposición"

Una de las principales razones de la oposición frontal a la implantación de esta formación ha sido lo que el profesorado describe como una "imposición". De acuerdo con el ahora exdirector del centro, Anxo Gómez, "aseguróusenos persoalmente que esta modalidade de ensino non se impoñería o centro e que se resolverían todas as dúbidas do profesorado antes de tomar unha decisión, pero a realidade foi ben distinta".

El claustro explica que la Xefatura Territorial les ofreció la modalidad de enseñanza a mediados de mayo, que se negaron en un primer momento y que no volvieron a ser contactados hasta que la oferta de las 18 plazas apareció publicado en el Diario Oficial de Galicia el 10 de junio, con una resolución firmada 27 de mayo.

"O primeiro que nos molestou foi iso, que foi algo non consensuado, non planificado, non sabemos por que se decidiron por este centro", afirmó el jueves Gómez.

Marta Casais

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, señaló este viernes que sí se había negociado previamente con el centro. "É algo inaudito. É a primeira vez que un instituto non quere implementar un ciclo de FP, normalmente é ao revés, normalmente sempre se pide e neste caso é un pouco sorpresivo estado falado previamente a través da Xefatura Territorial co equipo directivo".

Los profesores insisten que no están en contra de la implantación de la FP, sino de la forma en la que se ha hecho. "Pola contra, estamos a favor dunha educación pública de calidade, e tamén dunha FP Básica digna e de calidade", destacaron en su manifiesto.

Los espacios

Dentro de la "falta de planificación" por la que rechazan la formación está la preocupación por la gestión de los espacios.

La nueva FP se impartirá en un "aula nómada" que se instalará en una finca colindante al centro de titularidad municipal. El Concello ha pedido a la Xunta dotar las nuevas instalaciones de aseos propios y un nuevo acceso separado para los nuevos alumnos para que no haya "interferencias".

Sin embargo, el claustro destaca que estos nuevos alumnos también tendrán que compartir las clases de currículo compartido con la ESO y que, en la actualidad, no hay espacios donde incluir a potencialmente 18 nuevos estudiantes. "As clases dos Ámbitos Científico e Lingüístico terían que impartirse na aula taller, pois no centro non dispoñemos de espazos", apuntan los profesores.

La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, explicó este viernes "todo o equipamento necesario para impartir o ciclo está dentro desa aula", que ya ha estado previamente instalada en A Laracha.

La finca donde se instalará el "aula nómada" de la FP en Carral / Casteleiro

La convivencia

La incorporación de nuevos alumnos ajenos al centro y algo mayores que los estudiantes que actualmente cursan la educación secundaria en el IES es otro de los aspectos que suscita dudas entre la comunidad educativa y el claustro.

"Temos inquedanzas de como poden convivir o alumnado menor da ESO co alumnado maior de idade. É verdade que nós de cando en vez temos algún maior de idade, pero son alumnos que levan con nós cinco ou seis anos, que coñecemos. A nivel de conflictividade ou problemas que pode xerar, non por estigmatizar, o alumnado de FP, entendemos que pode haber certas dificultades", afirmaba Gómez.

El Concello ha adelantado que se programarán los recreos para evitar "coincidencias innecesarias". "¿Dónde se van a meter cuando sea el invierno y llueva? Cuando hagan un acto del instituto, ¿qué hacen con esos niños? ¿No se pueden mezclar, son apestados?", se preguntaba la madre de un estudiante de primero de la ESO presente en la movilización de este jueves.

Sobre estas preocupaciones la directora xeral explicó que "os rapaces que van facer a FP básica son os mesmos que teñen escolarizados no IES".

Marta Casais

La reacción política

Desde el principio, la oposición al Gobierno municipal se mostró reticente con la implantación de la FP. Alternativa dos Veciños, formación que ostentaba la Alcaldía hasta la moción de censura de septiembre de 2025, pidió un pleno urgente para que el alcalde José Luis Fernández Mouriño aclarase las negociaciones que hubo con la Consellería y las dudas del claustro.

El partido de la margarita valora la ampliación de la oferta formativa, pero cree "imprescindible" que exista un "consenso" y pidió a la consellería la paralización de la implantación hasta que puedan garantizar los recursos necesarios.

El PSOE local también se ha mostrado en contra porque ya existe el ciclo de automoción en otros centros de la zona." O IES de Carral non ten espazos nin para os que están agora, en que cabeza cabe meter unha aula e un taller?", declaró la portavoz Patricia Blanco.

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Los socialistas llevarán el asunto al Parlamento gallego para que la Xunta dé explicaciones. La diputada Silvia Longueira destacó que "corresponde á Consellería de Educación aclarar os motivos desta decisión e a planificación prevista cando está a piques de rematar o período lectivo".