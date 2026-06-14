Curtis reclama a la Xunta más plazas de Infantil de 0 a 3 años en la Galiña Azul de Teixeiro

El Concello de Curtis ha trasladado a la Xunta la necesidad de incrementar la oferta de plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años en el municipio ante la creciente demanda registrada.

Así se lo ha reclamado el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, al director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, en un encuentro de trabajo en el que abordaron diferentes cuestiones. En el mismo, el regidor informó al representante autonómico de que actualmente la Galiña Azul de Teixeiro cuenta con lista de espera, lo que evidencia la necesidad de aumentar la oferta para dar servicio a las familias de la localidad.

El alcalde, que definió la reunión como "muy productiva", cuenta con obtener una respuesta de la Consellería de Política Social a esta demanda a la mayor brevedad posible. "Trasladamos a necesidade que existe no noso municipio e agardamos contar cunha respuesta que nos permita dar solución á mesma e atender a todas as familias que precisan este servizo", apuntó el regidor.