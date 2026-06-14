José Ángel Varela: "Los totalitarismos generan miedo y el miedo envilece a las personas"

Tras debutar con una novela policíaca y hacer sus pinitos en el mundo de la fantasía, José Ángel Varela (Ferrol, 1964) presenta su cuarta novela, Encontrarás perros en la memoria, una ucronía en la que fabula sobre qué hubiese ocurrido si saliese a la luz que personas que gozaban de gran prestigio social e intelectual en Argentina figuraban en una "lista de la infamia" como colaboradores y delatores del régimen.

Este vecino de Miño curtido en el periodismo firma su novela "más ambiciosa" y, a su parecer, la "mejor": "Es la más extensa que he escrito hasta ahora y la que combina mejor las tramas. Al menos esa es mi impresión", puntualiza modesto. En esta obra ambientada en 1998 en A Coruña, Madrid y Buenos Aires confluyen varias tramas, como la protagonizada por un criminal de guerra que se refugia en la ciudad coruñesa, el mismo destino que eligen dos mujeres que también huyen de Argentina, pero por motivos muy distintos.

"Con esta novela quería denunciar todos los totalitarismos, independientemente de la ideología que los sustente, porque personalmente creo que fue tan lamentable la dictadura de Franco como la de Fidel en Cuba, la de Pinochet en Chile o la del matrimonio Ortega en Nicaragua", defiende Varela.

-¿Y por qué se decantó por Argentina entonces?

-Porque siempre me he sentido muy interesado por todo lo que ocurría del otro lado y porque tuve familiares en Buenos Aires y el reencuentro con ellos fue muy emotivo.

Otro motivo que le llevó a centrarse en este negro período histórico fue la impresión que le causaron los testimonios de supervivientes de los centros de detención y a los vuelos de la muerte. "Una de las cosas en las que puse especial hincapié a la hora de desarrollar los personajes es en su ambigüedad moral, porque yo creo que los totalitarismos generan miedo y el miedo, a veces, envilece a las personas", reflexiona este escritor, que comparte totalmente la descripción de la novela que realiza su editorial, Autografía: "Es un estudio de la fragilidad humana ante el miedo", resume.

Para construir la historia, Ángel Varela se documentó sobre este período negro de Argentina. De hecho, alguno de los personajes que transitan por la novela son reales, como un ingeniero que trabajó el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura, la ESMA. Para la portada se decantó por una impactante ilustración: "Tenía clara la idea, quería una cabeza abriéndose y saliendo de ella un perro con actitud amenazante", explica el autor, que juega ya en el título con la idea de que "no es fácil librarse del pasado": "Quería que reflejase eso: cómo el pasado te engancha a veces y te resulta imposible liberarte de él", apunta. Un conflicto que encarna una de las protagonistas, una joven víctima de la dictadura que intenta desesperadamente liberarse de sus traumas.

-Han pasado cuatro años de la presentación de su primera obra, Todos mienten. ¿Se siente ya más a gusto con la etiqueta de escritor?

-[Risas] Es una palabra que merece mucho respeto, yo creo que hay que ir despacito y con humildad. Lo que si es verdad es que me he notado más suelto y estoy más satisfecho.

Modestia aparte, lo cierto es que este gran aficionado a la novela negra se mueve como pez en el agua por una trama que combina intriga, política y una reflexión moral sobre las cicatrices de los totalitarismos.

-¿Y trabaja ya en algún otro proyecto?

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-La idea es seguir, pero ahora vamos a tomarnos un descanso.