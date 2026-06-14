El Superior niega a un joven de A Laracha el canje de su carné argentino por estar empadronado desde 2019

Un laberinto burocrático ha dejado a un joven vecino de A Laracha de 21 años sin la posibilidad de convalidar su permiso de conducir en España. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de ratificar la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña que le deniega el canje de su carné argentino por el equivalente español.

El demandante presentó diversas pruebas para demostrar que cuando obtuvo el permiso de conducir en Buenos Aires, en julio de 2023, su residencia real estaba en el país sudamericano y no en Galicia. Ante la negativa inicial de Tráfico, el joven llegó a aportar al juzgado un exhaustivo listado de fotografías tomadas en Argentina en decenas de días diferentes entre mayo de 2023 y marzo de 2024, además de sus certificados de educación secundaria presencial y su matrícula universitaria a distancia en la Universidad de Buenos Aires.

Pero toda esta colección de imágenes y documentos chocó de frente con los registros oficiales. Según consta en los autos, el joven figuraba empadronado en el Concello de A Laracha desde el 15 de julio de 2019, fecha en la que también causó baja consular en Argentina tras una certificación del Consulado General de España en Córdoba.

Un trámite para el DNI con efectos colaterales

La defensa del afectado alegó que esa alta en el padrón de A Laracha en el año 2019 fue un movimiento exclusivo de su padre. El progenitor acababa de comprar una vivienda en el municipio y decidió inscribir a su hijo con la única intención de poder tramitarle el DNI y el pasaporte español en territorio nacional. Según el recurso, el padre «desconocía» que ese trámite administrativo implicaba, a ojos del Estado, que el hijo pasaba a residir legalmente en España a todos los efectos y conllevaba la baja consular en Argentina. El afectado argumentaba que, en la práctica, él siguió viviendo y estudiando en Argentina con su madre hasta su mudanza definitiva a Galicia en abril de 2024.

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La resolución judicial recuerda que los convenios de reciprocidad firmados entre España y Argentina exigen de forma estricta que el permiso de conducir extranjero debe haber sido obtenido antes de establecer la residencia legal en España. Al pesar sobre el joven la presunción legal de que vivía en A Laracha desde 2019 por culpa del padrón municipal, y tras detectar contradicciones en los sellos de sus pasaportes, el alto tribunal gallego ha rechazado el canje automático.