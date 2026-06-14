A Mostra de Cans de Caza de Abegondo coroa a Capitán, de Antas de Ulla, e Amalia, de Vilarmaior
Arai, Terri, o lote de Papa, Roma, Bonita e Pequeña e os grifóns azuis de Pedro tamén resultaron galardoados
O Concello de Abegondo celebrou este domingo a súa habitual Mostra de Cans de Caza, que fixo xa 27 edicións. A finca As Quintás reuniu este domingo a criadores, afeccionados e os mellores exemplares destes animais chegados de toda Galicia. Foi organizada en colaboración coa Asociación de Cazadores de Abegondo.
A cita é un referente no almanaque desta modalidade e culminou coa entrega de premios ás diferentes categorías valoradas polos xuíces. Capitán, un exemplar da raza Gascon Saintongeois chegado do concello de Antas de Ulla foi o can que triunfou nesta xornada. O seu dono, o seoanés García, levou con el o galardón ao Mellor Can da mostra.
Amelia, chegada do concello veciño Vilarmaior, foi o vencedeor na categoría de Caza Maior. Este Sabueso Español é propiedade de Pepe Leira. Na categoría de Caza Menor de Pluma foi Arai, un pointer de Sada que pertence a Rubio o gañador. En Caza Menor de Pelo o beagle Terri, pertencente a Raúl de Paderne foi o máis destacado.
Na categoría de mellor lote os gañadores foron os anglo-franceses Papa, Roma, Bonita e Pequeña, pertencentes a Josacho da Laracha mentres que a mellor camada foi do propio concello de Abegondo, uns Grifóns Azuis de Gascuña, cuxo dono é Pedro.
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