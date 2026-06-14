Las playas del área de A Coruña activan la temporada de baño con más de un centenar de socorristas desde este lunes

El 15 de junio, empieza oficialmente la temporada de baño en gran parte de los arenales de A Coruña y su área metropolitana. Aunque el calor de los últimos días ya ha disparado la afluencia a las playas, ninguna de ella contaba hasta ahora con efectivos ante cualquier eventualidad, pero a partir de este lunes más de 150 socorristas, 46 en la ciudad y más de un centenar en el área metropolitana, se sumarán al dispositivo de vigilancia, prevención, rescate y asistencia sanitaria.

En la ciudad de A Coruña, que este año incorpora como novedad la plataforma de baño de O Parrote, los 46 efectivos se distribuirán "atendiendo a criterios de afluencia, características del entorno y necesidades de cada playa" entre los arenales de Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro, Oza, y la Punta de Santa Cristina. Este último arenal es el pequeño reducto coruñés que hay al final de la playa de Santa Cristina, en el vecino concello de Oleiros.

En la localidad oleirense, el servicio de socorrismo también arranca este lunes en los cinco arenales con bandera azul. Además de Santa Cristina, figuran en este grupo los de Bastiagueiro, Naval, Mera y Espiñeiro. Todas estas playas cuentan con casetas específicas para acoger a los 36 socorristas de un operativo integrado por 47 personas que velarán por la seguridad de los bañistas, aunque se trata de unos equipamientos ya con unos cuantos años de antigüedad, pues el contrato que lanzó el Concello para renovar estas casetas quedó desierto.

En Arteixo, el Concello ha destinado cerca de un millón de euros a cubrir los próximos dos años el servicio de socorrismo en los arenales de Suevos, Sabón, Repibelo, Valcovo, Cambouzas y Barrañán del 15 de junio al 15 de septiembre. Este año serán 38 los socorristas que se repartan entre estos arenales durante los tres meses que dura la temporada de baño.

Otro de los ayuntamientos que incorporan socorristas a sus playas este 15 de junio es el de Bergondo, donde 11 profesionales darán servicio a las zonas de baño en su costa, como los arenales de Gandarío, que este año pierde su pasarela, o el de O Pedrido. En el vecino concello de Miño, la playa Grande, que cuenta este verano con menos plazas de aparcamiento para los visitantes, o Perbes dispondrán de 14 socorristas en total hasta mediados de septiembre.

Ese mismo número de personas, 14, es el que está previsto que integren el servicio de socorrismo en el concello de Sada, que es el único del área metropolitana que mantiene abierto el proceso de contratación de estos profesionales. Las empresas interesadas en prestarlo tienen hasta el 22 de junio para presentar sus ofertas para cubrir los arenales de San Pedro, Cirro, Praia Nova y As Delicias. Como consecuencia de estos plazos, el servicio como tal en las playas sadenses no comenzará hasta el 1 de julio. Será a partir de esa fecha cuando los más de 20 arenales del área metropolitana -sin contar las playas de la ciudad de A Coruña- tengan a sus cerca de 120 socorristas operativos, cubriendo así todo el litoral comprendido entre Barrañán y Perbes.