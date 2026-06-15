Arranca el taller de empleo Bosque dos Veciños de Oleiros, que formará a veinte personas

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, y el elcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, asistieron este lunes a la inauguración del taller de empleo Oleiros Forestal Bosque dos Veciños. Se trata de un curso de nueve meses de duración que formará a veinte personas en situación de desempleo en especialidades vinculadas a la mejora ambiental, forestal y la carpintería. La Xunta invierte 547.000 euros en este taller de formación.

Según detalló la delegada territorial, 92.000 euros se destinarán a 20 incentivos de contratación, tanto para empresas como para el propio Concello de Oleiros por cada persona participante contratada. "Non son só programas formativos, senón unha auténtica oportunidade para abrir portas ao futuro laboral e mellorar as competencias profesionais das persoas participantes", destacó Belén do Campo.

El Concello de Oleiros se congratuló de esta nueva iniciativa de formación laboral y destacó que el alumnado participante percibirá un salario de 1.221 euros más pagas extra. Además, tras finalizar el curso, tendrán un contrato en una empresa por un plazo mínimo de tres meses.

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Este taller de empleo está dirigido a realizar trabajos de mejora y mantenimiento en distintos espacios públicos, entre otros, en el Bosque dos Veciños y en el Pazo de Lóngora.