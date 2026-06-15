Arteixo adjudica por 1,1 millones la construcción de una senda peatonal con carril bici en Sabón

El Concello de Arteixo ha dado el paso definitivo para transformar por completo la movilidad y la seguridad vial en una de las arterias más transitadas del polígono industrial de Sabón. Y es que el Ejecutivo local ha formalizado la adjudicación de las obras para la construcción de la nueva senda peatonal y ciclista de la Avenida da Praia por un importe total de 1,1 millones de euros. El contrato ha sido otorgado a la empresa coruñesa Vázquez y Reino, S.L., con sede en Carballo, al presentar la oferta mejor valorada en un proceso al que concurrieron 5 pymes. Los trabajos deberán ejecutarse en un plazo máximo de seis meses.

Esta ambiciosa intervención se sufraga a través del Convenio PISA, un plan de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el Concello para financiar infraestructuras tras la cesión del polígono al Concello. El objetivo es reordenar una zona que registra una elevada afluencia diaria de trabajadores y resolver las deficiencias de la avenida, objeto de múltiples quejas en el pasado por su mal estado.

Dos kilómetros de trazado seguro

El proyecto incluye un itinerario de 2 kilómetros de longitud que arrancará frente al Museo de Automoción e Historia de la localidad. La actuación prevé una senda peatonal de color ocre para diferenciarla visualmente del carril bici paralelo. Esta infraestructura ciclista responde al auge de usuarios de biciArteixo, que rozó los 5.000 beneficiarios en 2024.

Asimismo, se habilitará un área de estacionamiento con 207 plazas, de las que 7 de ellas serán adaptadas para personas con movilidad reducida, por encima de los mínimos exigidos por la normativa de accesibilidad. Para minimizar riesgos, se diseñará una franja de transición con la que se pretende mitigar accidentes cuando los conductores abran las puertas de sus vehículos.

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Al discurrir junto al embalse, la obra civil obligará a construir dos aletas de hormigón armado para salvar los regatos y ganar ancho de calzada, instalando barandillas de madera para proteger los desniveles. Los trabajos de pavimentación, movimiento de tierras y pluviales se completarán con la recolocación de las luminarias actuales y la instalación de bancos y papeleras.