Betanzos abre expediente para expropiar el edificio Mandeo 50

Volantazo en el caso del edificio Mandeo 50 de Betanzos. Solo dos meses después de informar en el pleno de que un empresario había comprado este inmueble a medio construir para completarlo, el Gobierno local ha abierto expediente para expropiar la edificación de 53 viviendas a medio construir. El departamento municipal de Urbanismo ha acordado iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento por parte del titular de las obligaciones relativas a la conservación y rehabilitación de este inmueble, un paso previo indispensable para acogerse a las medidas que establece la ley en estos casos, que van desde la expropiación a la venta forzosa.

El Concello abre ahora un plazo para que la promotora titular alegue lo que considere oportuno.

El edificio Mandeo 50, al fondo, y, en primer término, viviendas del casco histórico de Betanzos. / LA OPINION

En su resolución, el Ayuntamiento detalla algunos de los episodios que jalonaron la malograda historia de este mamotreto con un importante impacto en la ribera. Recuerda que la Alcaldía abrió ya en 2009 un expediente de reposición de la legalidad urbanística contra el por entonces propietario por "obras no autorizadas". Cuatro años después, en 2009, la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística dictó abrió expediente por la realización de trabajos sin permiso en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en el lugar de Camiño da Veiga. El departamento autonómico ordenó al propietario restituir los terrenos a su estado anterior bajo el apercibimiento de multas coercitivas de 1.729 euros cada dos meses.

El Concello argumenta en su resolución que la "persistente inejecución de la obligación de restituir los terrenos a su estado original en la zona de servidumbre" y el "riesgo que supone el mantenimiento de una edificación ilegal en zona protegida" son motivos suficientes para adoptar esta medida.

RAC

Compra tras años en un limbo

Los requerimientos para su regularización no fueron atendidos por la promotora, que entró en concurso de acreedores, y el inmueble pasó a engrosar los activos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb. En 2019, Aliseda Inmobiliaria, la plataforma inmobiliaria controlada por Blackstone (51%) y Banco Santander ofertó este edificio inicialmente por 427.000 euros y fue bajando progresivamente el precio ante la falta de interesados. En los últimos meses, el portal Idealista anunciaba su venta por 231.000 euros.

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Tras años en un limbo administrativo, el Concello anunció a preguntas de la oposición en el pleno de abril que el edificio había sido adquirido por una promotora que pretendía "reponer a la legalidad esta construcción". Según lo informado entonces por el Ejecutivo municipal, este empresario mantenía un "contacto fluido y constante con los servicios técnicos": "Están analizando las vías técnicas que permitan adaptar la estructura a la legalidad y finalizar la construcción".