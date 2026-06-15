El campo de Xaz tramita los permisos para utilizar agua de la EDAR de Oleiros para el riego
Augas de Galicia expone la solicitud de una concesión para la presentación de alegaciones | El recinto realiza actualmente el mantenimiento con agua de la red general de agua potable
Campo de Golf de Xaz tramita los permisos para obtener una concesión de aguas residuales regeneradas procedentes de la depuradora de Oleiros para el riego de esta instalación deportiva. El volumen total anual es de 123.869 metros cuadrados. La sociedad tramita paralelamente las autorizaciones para la producción y suministración de esta agua regenerada para el riego.
La operación pasa por tomar el agua de la depuradora de Xubín y bombearla hasta la Estación de Augas Rexeneradas (ERA) de Xaz, donde recibirá un tratamiento complementario. El sistema cuenta también con un circuito de recirculación que permite volver a tratar en la ERA y desinfectar el agua del lago para mantener la calidad del agua almacenada. El proyecto está a exposición pública en las oficinas de Augas de Galicia para alegaciones.
El uso de agua reutilizada fue uno de los requisitos que se impuso para la puesta del campo de golf y suma un lustro de trámites. La tardanza obliga a realizar el mantenimiento de esta instalación deportiva con agua de la red general de agua potable, con el consiguiente coste, que supera los 84.000 euros por trimestre, según denunció el Concello hace meses, que apela además al impacto medioambiental.
El Concello oleirense solicitó en 2020 la reutilización de las aguas de la depuradora en el marco de una autorización de vertido que ya le había sido concedida. La solicitud no prosperó por un informe desfavorable de la Consellería de Sanidade en base a los cambios normativos introducidos en 2023 y 2024. Esta eventualidad obligó a reiniciar el proceso como concesión de agua.
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