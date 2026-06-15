Carral marcha contra la "imposición" de la FP

Carral volvió a la calle este lunes para protestar por la "imposición" de la Formación Profesional en su instituto. Decenas profesores, padres e hijos recorrieron desde el IES hasta las puertas del Concello bajo el lema "FP si, pero non así". Los manifestantes portaban pancartas con consignas como "máis espazo real, menos aula provisional" y "educación de calidade contando coa comunidade".

En la protesta los padres dirigieron sus quejas, una vez más, al Concello y a la Xunta, por la falta de negociación durante el proceso, así como la poca información que se ha dado al respecto.

Puntualizaron además, que no están en contra de la ampliación de formaciones en el instituto, pero quieren que haya un "consenso" para implantarla de la mejor manera.

Cuando llegaron al Concello, la encargada de leer el manifiesto fue la madre de una alumna de primero de ESO. "Las familias y vecinos creemos que cuantas más opciones educativas, mejor, pero que no queremos que sea de cualquier manera", comenzó.

En la narración de los hechos los protestantes explicaron que tan solo se le había dado al instituto un día para aceptar la oferta de la FP. "El equipo directivo decide que no quieren, porque así no se planifican las cosas. Y menos una FP básica de un día para otro", destacaron.

"Quieren poner un aula nómada en la finca colindante al IES. Dicen que van a pedir baños a la Xunta, para que los niños no se mezclen, pero nosotros no entendemos nada. ¿Vamos a apartar a los niños? No se trata de eso, se trata ser integrados", exponía esta madre carralesa.

Durante la lectura del manifiesto también abordaron la falta de espacios que existe en el instituto, las dudas sobre si la finca en la que se instalará el nuevo módulo es o no realmente de titularidad municipal y enfatizan que, los centros donde se han instalado las "aulas nómadas", "son IES mucho más grandes, porque cuentan con bachillerato y la diferencia de edad no se notan mucho".

El "aula nómada" en al que se impartirán las clases se instalará en una finca colindante al instituto, para la que el Ayuntamiento ha solicitado que se cree un nuevo acceso así como la instalación de aseos propios, y así minimizar las "interferencias" con los alumnos de cursos inferiores, menores de edad.

"¿No sería mejor ampliar los centros que meter a los alumnos en containers?¿ Que nuestros impuestos se destinaran a una enseñanza pública digna y de calidad? Lo único que estamos pidiendo es planificación", denunciaron.

La protesta concluyó con un anuncio de una cacerolada este martes a las 14.15 a las puertas del instituto.

Oposición social y política

Desde que se conoció la semana pasada que el municipio contaría con esta modalidad educativa el equipo directivo ha dimitido, los padres se han concentrado frente al instituto y la Xunta ha señalado que analizaría el porqué de la polémica.

Este miércoles, además, el claustro del centro ha anunciado una jornada de huelga en protesta, convocada por el sindicato CIG. La central sindical había criticado la actuación "avasaladora" de la Consellería en la oferta de esta formación.

También presentes estuvieron los representantes de los partidos de la oposición al Gobierno de Carral, que desde un primer momento plantearon dudas sobre la implantación. Entre ellos se encontraba el exalcalde Javier Gestal. Su partido, Alternativa dos Veciños, ha solicitado a la consellería paralizar la matrícula en la enseñanza hasta que se despejen las dudas en cuanto a recursos materiales y humanos, mientras que los socialistas han optado por llevar esta polémica directamente al parlamento gallego.