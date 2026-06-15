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El Concello de Cambre afirma que el pago del préstamo de Hacienda no incluirá "medidas extraordinarias"

El Gobierno municipal se ampara en un informe de Intervención para no llevar a pleno el Plan de Ajuste

La sesión del Pleno de Cambre del mes de mayo

La sesión del Pleno de Cambre del mes de mayo / LOC

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Cambre

El Gobierno local de Cambre ha anunciado que no llevará a cabo un Plan de Ajuste para devolver el préstamo de 3 millones de euros de Hacienda. El Ejecutivo señala que la devolución se hará a través de retenciones sobre la participación en los tributos al Estado.

Cambre es uno de los cinco municipios de Galicia que se tienen que adherir obligatoriamente al sistema de Hacienda para poder liquidar las facturas que tienen pendientes, ante la persistencia de la demora en pagarlas. El Mecanismo Estatal de Pago a Proveedores implica, entre otras cosas, que el Estado hará un préstamo de unos 3 millones de euros para pagar las deudas del Ayuntamiento con proveedores, aunque este tendrá que tomar medidas para poder devolver este dinero a Hacienda.

El Concello se ampara en un informe de intervención para no llevar a cabo "medidas extraordinarias". Desde el Gobierno municipal explican que si no se presenta un Plan de Ajuste, ni se obtiene una valoración favorable de Hacienda ni se optase por la formalización del préstamo, el dinero se devolvería mediante retenciones en la participación sobre los tributos del Estado.

El Ejecutivo de Diana Piñeiro apunta al informe técnico, que afirma que la situación financiera del Concello permitiría tener suficiente liquidez para afrontar los compromisos de pago y que esto "no va a provocar tensiones en la tesorería municipal". De esta forma no tendrá que someter recortes u otras medidas ante el Pleno, en el que el Gobierno local solo cuenta con 4 de los 21 concejales de la corporación

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La alcaldesa quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, afirmando que este procedimiento "non terá repercusión económica para os veciños e veciñas de Cambre".

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