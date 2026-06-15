El Cuponazo dedicado al Papa reparte 200.000 euros en Sada

El Cuponazo de la ONCE dedicado al viaje apostólico del Papa León XIV a España ha dejado 200.000 euros en Sada. Carlos Lorenzo Rodríguez es el vendedor que ha repartido este premio, repartido en cinco cupones con 40.000 euros cada uno.

El Cuponazo dedicado al Papa ha repartido un total de 2.760.000 euros entre localidades de seis comunidades autónomas.