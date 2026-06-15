El PSOE de Arteixo acusa al Concello de "paralizar" la ordenanza de taxis

El PSOE Arteixo ha denunciado las "maniobras de distracción" del Gobierno del Partido Popular, liderado por Carlos Calvelo, para "evitar la regulación de normativas clave de convivencia". El portavoz del PSOE, Martín Seco, acusa al Ejecutivo local de mantener congelada la nueva ordenanza del taxi al negarse a dialogar con la oposición y con el propio sector.

Según los socialistas, el alcalde justificó el mes pasado el retraso en las ordenanzas de terrazas y control de ruidos alegando que primero debía tramitarse la del taxi. Sin embargo, el PSOE advierte que esta prioridad fue una "cortina de humo", ya que un mes después el PP no ha iniciado conversaciones para estudiar las alegaciones presentadas. Tampoco se ha contactado con la asociación de profesionales del taxi, que también presentó enmiendas, tal y como asegura el socialista.

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"El alcalde utiliza al sector como excusa para no aprobar las otras normativas, pero tampoco hace los deberes con los taxistas", critica Seco, que exige al PP que abandone el rodillo de la mayoría absoluta y abra negociaciones inmediatas para consensuar el texto.