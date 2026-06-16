Arteixo cortará el agua en la madrugada de este jueves en varios núcleos

El Concello de Arteixo ha emitido un aviso ha emitido un aviso para informar a los usuarios del servicio de abastecimiento de agua sobre un corte programado en el suministro nocturno. La interrupción se debe a la ejecución de trabajos de mejora y mantenimiento en la red general de distribución del municipio.

El corte se llevará a cabo, salvo imprevistos, durante la madrugada del miércoles 17 al jueves 18 de junio. El tramo horario afectado comprenderá desde las 00.00 hasta las 6.00 horas aproximadamente, minimizando así el impacto en la actividad diaria al realizarse en horario de bajo consumo.

La suspensión temporal del servicio de agua afectará a los residentes de Morás, Uxes, Frean, Santa Cecilia, Souto, Canzobre y Zapateira, además de los usuarios situados en la avenida de Arsenio Iglesias y el lugar de Rañal.

Para evitar problemas en las viviendas una vez que se restablezca el servicio, las autoridades locales han trasladado una serie de pautas básicas de seguridad y aconsejan a todos los ciudadanos residentes en las zonas afectadas que vigilen que ningún grifo quede abierto. Con esta medida buscan evitar pérdidas innecesarias de agua y, sobre todo, posibles incidencias o daños en las instalaciones interiores cuando la presión regrese a las tuberías.

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Durante las seis horas que durarán los trabajos de mejora, se recomienda no utilizar electrodomésticos que dependan directamente de la toma de agua, tales como lavadoras o lavavajillas. Los responsables del suministro han rogado que se disculpen las molestias que estas tareas puedan ocasionar a los vecinos, recordando que son intervenciones necesarias para optimizar la red general.