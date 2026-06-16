La avanzadilla verde de Galicia estudia en este IES de Betanzos: "Cuando empezamos no sabíamos ni qué era la huella de carbono"

Lo que empezó como un trabajo para clase hace cuatro años ha dado paso a un compromiso en la lucha contra el cambio climático que gana adeptos cada día en el Instituto Francisco Aguiar de Betanzos. Y que ha dado sus primeros brotes: una reducción de la huella de carbono en las aulas que le ha valido al centro un premio del Ministerio para la Transición Ecológica. El único de Galicia y uno de los pocos del Estado. El trabajo de este equipo permite al IES presumir del sello Calculo e Reduzo por la reducción de las emisiones en el trienio 2022-2024, un logro que, afirman sus impulsores, resultó más sencillo de lo previsto.

"Fue más fácil de lo que pensábamos", cuenta Martín Casado, uno de los integrantes de esta patrulla verde que, junto a sus compañeras Sofía Veiga y Mar Rodríguez, hicieron este martes una pequeña pausa en las Xornadas de Sostibilidade para conversar con este periódico y hacer balance de una experiencia que nació en 2022 con 14 alumnos de primero de la ESO coordinados por sus profesoras de Lengua e Inglés, Elvira Castro y María José Pardo: "Ha crecido muchísimo, ahora ya somos 42", celebra Sofía.

A lo largo de estos últimos años, esta avanzadilla por el cuidado del medio ambiente ha aprendido que las grandes batallas se ganan a menudo con pequeños gestos, pequeñas victorias cotidianas: "Apagar las luces de clase cuando no hacen falta o los ordenadores de los profesores si no los están utilizando; cerrar las ventanas si está la calefacción puesta, cambiar fluorescentes por luces de bajo consumo..." ilustra Martín, que se muestra especialmente satisfecho por las "experiencias" y "conocimientos" que les ha proporcionado este proyecto, que les ha abierto las puertas del Parlamento Europeo, donde pudieron presentar recientemente su modelo de sostenibilidad.

"Aprendimos muchísimo, cuando empezamos no sabíamos muy bien ni qué era la huella de carbono", cuenta risueña Sofía, que confiesa que su participación en el proyecto le ha valido para superar otros obstáculos, como la timidez que la embargaba cada vez que hablaba en público.

Del impacto de la moda o la IA

El compromiso de este grupo de alumnos con el cuidado del medio ambiente quedó patente estos días con la celebración de unas jornadas de sostenibilidad donde se abordan distintos retos y amenazas. Cómo las algas pueden salvar el mundo, la gestión ilegal de residuos, la desaparición de los glaciares..., fueron algunos de los temas que se abordaron en unos encuentros que sirvieron también para concienciar sobre el impacto de la moda o de la IA.

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