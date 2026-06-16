Betanzos matiza que la expropiación del Mandeo 50 afecta a solo una parte del inmueble

El Concello de Betanzos matiza que el expediente de expropiación del Mandeo 50 afecta a solo una pequeña parte y atribuyen la inclusión de la referencia catastral de todo el inmueble a un error.

El concejal de Urbanismo, Diego Fernández, explica que el objetivo es subsanar de forma subsidiaria los problemas ocasionados por un movimiento irregular de tierras en 2009 que dio pie a un requerimiento de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Ante la inacción de los propietarios de este edificio, el Concello betanceiro, el Gobierno local ha decidido actuar directamente para garantizar la seguridad en el Camiño da Veiga. El objetivo, explica, es restituir a su estado anterior los terrenos de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Compra del inmueble tras años en un limbo

El edificio Mandeo 50 fue adquirido recientemente por un empresario que se plantea completarlo para sacar sus 53 viviendas al mercado. El número de pisos aún es estimado, porque el promotor deberá realizar una serie de subsanaciones para regularizar este inmueble, cuyas obras fueron precintadas en 2007 debido a un exceso de volumen y alturas al construirse cinco plantas sótano en lugar de las tres permitidas, sumado a una mayor superficie en la segunda planta y el ático