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El BNG muestra su apoyo a las movilizaciones del IES de Carral por la FP

Los nacionalistas señalan que la oferta "non responde a ningunha necesidade real"

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RAC

Carral

El BNG ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa del IES de Carral ante la polémica por la implantación de la FP Básica.

La formación recuerda que demanda desde hace año la implantación del Bachillerato en el centro para que los alumnos no tengan que desplazarse a otros municipios e insisten que la implantación de esta formación "non responde a ningunha necesidade real", ya que no los estudiantes no se han desplazado para cursarla en otras localidades cercanas.

Los nacionalistas tampoco considera que "as formas son adecuadas", ya que se ha hecho sin diálogo con el equipo directivo. Por ello, la formación a través de la diputada en el Parlamento gallego Iria Taibo ha registrado varias iniciativas para pedir explicaciones a la Xunta y la "corrección inmediata desta situación anómala".

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Taibo señaló que "é urxente que a Consellaría tome en serio as necesidades educativas de Carral e que planifique e dialogue coa comunidade educativa".

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