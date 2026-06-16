Un guardia civil fuera de servicio detiene a un hombre acusado por violencia de género en A Laracha

La Guardia Civil ha arrestado en A Laracha a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación en vigor como presunto autor de un delito de violencia de género (VioGén). La intervención policial destaca por la "rápida actuación" de un agente que, a pesar de encontrarse libre de servicio en ese momento, no dudó en actuar al reconocer al sospechoso.

Los hechos se desencadenaron cuando un guardia civil destinado en el Puesto Principal de Arteixo, que se encontraba disfrutando de su tiempo libre, observó a un varón transitando por la localidad de A Laracha. Al fijarse en él, el agente recordó de inmediato que este individuo tenía un señalamiento policial y judicial activo por un supuesto caso de violencia machista.

Tras confirmar visualmente su identidad, el funcionario se aproximó al sospechoso de inmediato. Después de identificarse formalmente como miembro de las fuerzas de seguridad, procedió a su detención en la vía pública. Acto seguido, el agente utilizó la Central Operativa de Servicio (COS) de la Guardia Civil para solicitar el apoyo urgente de una patrulla que se encontrase de guardia en la zona para proceder al traslado del arrestado.

Mientras la dotación oficial se dirigía al punto del arresto, una patrulla de la Policía Local de A Laracha se personó en el lugar para colaborar en las tareas de custodia del detenido junto al guardia civil que había iniciado la intervención.

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Una vez que los efectivos de refuerzo llegaron al sitio, se hicieron cargo del hombre y lo trasladaron directamente a las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Arteixo, donde se procedió a la instrucción de las diligencias pertinentes. El detenido, junto con todo el informe de las actuaciones policiales realizadas, ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Carballo.