Inditex conectará su nueva planta solar de A Laracha al nudo de Sabón para verter su excedente eléctrico

El nuevo proyecto de energías renovables de Inditex en el polígono industrial de A Laracha ha recibido el impulso administrativo definitivo. Y es que la Dirección Xeral de Enerxías Renovables ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la autorización de construcción para la nueva planta solar fotovoltaica de la multinacional textil, desvelando que la instalación no se limitará al autoconsumo de la nave, sino que verterá su energía sobrante a la red general a través del nudo de alta tensión de Sabón, en Arteixo (220 kV).

El complejo ha sido catalogado como una "instalación de producción con excedentes". Esto se traducirá en que, cuando los paneles generen más electricidad de la que consume el centro logístico, esa energía limpia no se perderá, sino que viajará a través de las líneas de la distribuidora local (Hidroeléctrica de A Laracha) hasta conectarse a la subestación de Sabón, quedando disponible para la red eléctrica general.

El documento oficial impone a Inditex un plazo máximo e improrrogable de dos años para ejecutar las obras y solicitar la autorización de explotación para encender los paneles. El proyecto de ejecución material definitivo fija un presupuesto de 2,65 millones de euros (sin IVA). Con esta inversión se llevará a cabo un despliegue técnico que sumará 2.268 nuevos paneles solares de alta eficiencia (modelo Solarday 550W) sobre la cubierta de la nave, que se sumarán a los 368 módulos que la compañía ya tenía operativos en este centro de almacenamiento de tejidos.

La planta solar se encargará de alimentarar una nave logística de más de 207.000 metros cuadrados que centraliza la distribución de telas de Inditex y que alberga, además de los muelles de carga, oficinas, un comedor laboral con cocina diaria y salas de control de calidad. Culmina así una tramitación que la firma textil inició en abril de 2024 y que ahora tiene vía libre para su construcción.

Más de 2.600 paneles en el tejado

La combinación de ambas instalaciones dará como resultado una potencia pico total de 1,346 megavatios (MWp). El despliegue sobre el tejado deck se fijará mediante un sistema coplanar impermeable de PVC y requerirá la instalación de un nuevo centro de transformación dotado con un transformador encapsulado de 1.250 kVA y celdas modulares de aislamiento de aire de "última generación".

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Pero esta no es la única infraestructura en la que Inditex emplea las energías renovables como forma de autoconsumo. La compañía cuenta con 3.380 placas solares en su sede en Arteixo para generar cerca de la mitad de energía que requiere el cuartel general de los estudios de Zara.com y el departamento de diseño de Zara Man.