Música, danza y circo invadirán las calles de Carral este verano
Las funciones de junio serán un concierto infantil y un espectáculo de circo los jueves en el Campo da Feira a las 18.00 horas.
Este jueves arranca el CultuRúa, la programación cultural de verano en Carral que incluye espectáculos de música, circo, cine y danza al aire libre. Durante los meses de junio, julio y agosto el Concello ofrecerá seis espectáculos gratuitos y para todas las edades.
La programación comenzará este 18 de junio a las 18.00 horas con la función Chuches Amil Eléctrico en el Campo da Feira. El concierto liderado por Fran Amil acerca el patrimonio cultural gallego a través de canciones infantiles.
El día 25 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar estará la compañía Zirko Txosko con un espectáculo de circo contemporáneo llamado Távole. La pieza está inspirada en los problemas de la sociedad actual, promocionando soluciones como la convivencia, la comunicación y el respeto.
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