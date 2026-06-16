La obra nueva en Culleredo se amplía con cuatro viviendas de lujo modulares

El núcleo de Vilaboa, en Culleredo, vuelve a sumar una promoción de obra nueva, aunque esta vez en lugar de un nuevo edificio de pisos serán cuatro chalés de lujo. El agente de casas de lujo Carlos Luxury Realty pone a la venta estos inmuebles a partir de 439.000 euros, que prevé que estén listos para la entrega de llaves el próximo verano.

"Por ahora hemos tenido bastante interés, con muchas consultas sobre la promoción", señala el agente inmobiliario, que añade que dos de las cuatro casas ya están reservadas. Cada vivienda está ubicada en una parcela de unos 800 metros de superficie en la calle Gómez Pérez das Mariñas y se ofertan de tres o cuatro habitaciones.

El agente inmobiliario destaca en los anuncios la "seguridad del proceso", con precio cerrado y un plazo de entrega de "menos de un año". La rapidez en esta operación se debe a que estas viviendas parten de módulos prefabricados, algo que "se está haciendo en muchos sitios", comenta el comercializador, que añade que todavía están pendientes de una licencia del Concello.

Las casa modulares son cada vez una vista más común en el área comarcal de A Coruña, precisamente porque acorta los tiempos de obras y entrega y contribuye a aumentar la oferta de vivienda más en plazos más cortos. Este tipo de edificios también se promocionan como lugares que tienen una "elevada eficiencia energética" y un "bajo mantenimiento".

Además de en Culleredo, el mismo agente comercializa casas con las mismas características en Tabeaio, Carral, aunque esta vez desde 299.000 euros las de tres habitaciones y 345.000 las de cuatro, una promoción que también incluye espacio para jardín.

La obra nueva se concentra en O Burgo

Estos cuatro chalés de lujo se unen a las promociones de obra nueva que están en construcción en la zona de O Burgo, Culleredo, donde ahora mismo se está levantando varias promociones que suman casi 280 pisos.

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En este caso la cercanía a la ciudad y los servicios de la zona son un punto de interés, al que recientemente se ha sumado la propia ría de O Burgo tras el dragado. Tanto la promoción de Ramón Cabanillas como la conocida como Balcón de O Burgo tenían prevista una fecha de entrega de llaves entre finales de 2026 y 2027. La finalización de obras en calles centrales de la zona, como Andrés Vieiro Pan o la plaza Sagrada Familia se unen al lavado de cara del urbanismo de la zona.