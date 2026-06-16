El PP de Culleredo exige a Rioboo que remita un borrador de presupuestos

La negociación de los presupuestos de Culleredo empieza a dar signos del enfrentamiento político dentro del consistorio. El PP local ha reclamado al Gobierno municipal que les envíe el borrador de los presupuestos y que les contesten a las propuestas que enviaron la semana pasada.

La formación apunta que es "imprescindible" que el proceso "se construya desde el diálogo real y no desde anuncios previamente cerrados". La portavoz Izaskun García señaló al Ejecutivo por no haber facilitado documentación ni convocar reuniones de trabajo. "Para presentar propuestas serias necesitamos conocer qué presupuesto plantea el gobierno, cuáles son sus prioridades y qué margen económico existe", destacó García.

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Los populares recuerdan que el Gobierno de Rioboo no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar en solitario las cuentas municipales y que la composición del Pleno le obliga a "escuchar y negociar".