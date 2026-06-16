El PP de Culleredo exige a Rioboo que remita un borrador de presupuestos
Los populares recuerdan que el Gobierno municipal no puede aprobar las cuentas en solitario y que tiene que negociar con el resto de grupos
La negociación de los presupuestos de Culleredo empieza a dar signos del enfrentamiento político dentro del consistorio. El PP local ha reclamado al Gobierno municipal que les envíe el borrador de los presupuestos y que les contesten a las propuestas que enviaron la semana pasada.
La formación apunta que es "imprescindible" que el proceso "se construya desde el diálogo real y no desde anuncios previamente cerrados". La portavoz Izaskun García señaló al Ejecutivo por no haber facilitado documentación ni convocar reuniones de trabajo. "Para presentar propuestas serias necesitamos conocer qué presupuesto plantea el gobierno, cuáles son sus prioridades y qué margen económico existe", destacó García.
Los populares recuerdan que el Gobierno de Rioboo no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar en solitario las cuentas municipales y que la composición del Pleno le obliga a "escuchar y negociar".
- La panadería de Carballo que conquista desde 1948: 'La gente congela nuestro pan cuando nos vamos de vacaciones
- Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
- Arteixo comienza las expropiaciones para el proyecto peatonal en la carretera de Loureda a su paso por Ervedíns
- El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
- La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul con un reconocimiento único en el Atlántico
- Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre
- Fallece un hombre tras caer de una escalera en Oleiros
- El Aquapark de Cerceda comienza una nueva temporada: consulta horarios y precios