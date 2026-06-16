Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeras palabras del lotero de San Agustín tras su condenaEl convento de A Coruña que fue cárcel y fábrica de sombrerosLa 'factura' de las huelgas de médicosAlberto Moreno, opción para el lateral izquierdoCarral marcha contra la imposición de la FPDe la Sagrada Familia a un departamento de Zara USA
instagramlinkedin

El proyecto para eliminar punto negro de Villa Julia, en Bergondo, a la espera de ADIF

La Diputación pide al departamento estatal que "desbloquee este asunto con urgencia" ante el "gravísimo problema de seguridad"

Encuentro del presidente de la Diputación y el Gobierno bergondés con afectados por el punto negro de San Paio, en Guísamo.

Encuentro del presidente de la Diputación y el Gobierno bergondés con afectados por el punto negro de San Paio, en Guísamo. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Bergondo

La Diputación mantuvo este martes una reunión con el Concello de Bergondo para abordar la mejora del punto negro de Villa Julia, en la DP-0810. Según explicó la diputada Mónica Rodríguez, el proyecto está en redacción y pendiente de la autorización de ADIF para actuar en el entorno de la vía del tren.

El Gobierno provincial reitera la necesidad de solventar este "problema de seguridad gravísimo" y pide a ADIF que "desbloquee este asunto con urgencia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería de Carballo que conquista desde 1948: 'La gente congela nuestro pan cuando nos vamos de vacaciones
  2. Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
  3. Arteixo comienza las expropiaciones para el proyecto peatonal en la carretera de Loureda a su paso por Ervedíns
  4. El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
  5. La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul con un reconocimiento único en el Atlántico
  6. Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre
  7. Fallece un hombre tras caer de una escalera en Oleiros
  8. El Aquapark de Cerceda comienza una nueva temporada: consulta horarios y precios

El proyecto para eliminar punto negro de Villa Julia, en Bergondo, a la espera de ADIF

El proyecto para eliminar punto negro de Villa Julia, en Bergondo, a la espera de ADIF

Arteixo cortará el agua en la madrugada de este jueves en varios núcleos

Arteixo cortará el agua en la madrugada de este jueves en varios núcleos

Sada da luz verde definitiva al presupuesto de 2026, que asciende a 17 millones

Un guardia civil fuera de servicio detiene a un hombre acusado por violencia de género en A Laracha

Un guardia civil fuera de servicio detiene a un hombre acusado por violencia de género en A Laracha

Betanzos matiza que la expropiación del Mandeo 50 afecta a solo una parte del inmueble

Betanzos matiza que la expropiación del Mandeo 50 afecta a solo una parte del inmueble

Inditex conectará su nueva planta solar de A Laracha al nudo de Sabón para verter su excedente eléctrico

Inditex conectará su nueva planta solar de A Laracha al nudo de Sabón para verter su excedente eléctrico

El Concello de Cambre afirma que el pago del préstamo de Hacienda no incluirá "medidas extraordinarias"

Carral marcha contra la "imposición" de la FP

Tracking Pixel Contents