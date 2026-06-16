El proyecto para eliminar punto negro de Villa Julia, en Bergondo, a la espera de ADIF
La Diputación pide al departamento estatal que "desbloquee este asunto con urgencia" ante el "gravísimo problema de seguridad"
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Bergondo
La Diputación mantuvo este martes una reunión con el Concello de Bergondo para abordar la mejora del punto negro de Villa Julia, en la DP-0810. Según explicó la diputada Mónica Rodríguez, el proyecto está en redacción y pendiente de la autorización de ADIF para actuar en el entorno de la vía del tren.
El Gobierno provincial reitera la necesidad de solventar este "problema de seguridad gravísimo" y pide a ADIF que "desbloquee este asunto con urgencia".
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