El proyecto para eliminar punto negro de Villa Julia, en Bergondo, a la espera de ADIF

La Diputación mantuvo este martes una reunión con el Concello de Bergondo para abordar la mejora del punto negro de Villa Julia, en la DP-0810. Según explicó la diputada Mónica Rodríguez, el proyecto está en redacción y pendiente de la autorización de ADIF para actuar en el entorno de la vía del tren.

El Gobierno provincial reitera la necesidad de solventar este "problema de seguridad gravísimo" y pide a ADIF que "desbloquee este asunto con urgencia".