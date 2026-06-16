Sada da luz verde definitiva al presupuesto de 2026, que asciende a 17 millones

El pleno de Sada dio hoy luz verde definitiva al presupuesto de 2026 tras desestimar la mayor parte de las alegaciones. El Gobierno local solo aceptó una de Unidos por Sada para consignar fondos para obligaciones pendientes de otros ejercicios por importe de 274.000, que detraerá de la partida para las obras del río Maior dado que el último convenio con la Xunta para acometer los trabajos ya no reserva fondos para este ejercicio.

Todos los partidos mantuvieron su voto y las cuentas, que ascienden a 17 millones, prosperaron con los votos favorables de Sadamaioría, la abstención de PP y BNG y el rechazo del PSOE, UPSA y el edil no adscrito Fernando España. Estas dos formaciones y el exconcejal del PP volvieron a criticar un proyecto contable que, a su parecer, deja fuera importantes inversiones para Sada, como la creación de una zona de baño en As Delicias o partidas para la finalización de obras paralizadas como las de Sada y Contornos o Párroco Villanueva. UPSA y Fernando España afearon nuevamente al PP su abstención tras un acuerdo con Sadamaioría: "A ver si va a ser que Sadamaioría o el PP no querían una cuestión de confianza....", dejó caer María Nogareda.

El PP defendió nuevamente un pacto "por responsabilidad" y "pensando en el pueblo y no en las elecciones". El BNG, por su parte, reiteró su desacuerdo con las cuentas y defendió su abstención para "no poner palos en las ruedas".

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El Ejecutivo municipal agradece la abstención del PP y BNG, especialmente la de los populares, "por anteponer los intereses generales a la confrontación partidaria". "Contar con un presupuesto aprobado siempre es mejor que mantener al Concello en un escenario de prórroga. Sada necesita herramientas para seguir avanzando, prestando servicios y ejecutando inversiones", defiende.