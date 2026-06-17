Abegondo, Bergondo, Carral, Oza Cesuras, Paderne y Sada comparten nuevo taller de empleo
El curso ofrecerá formación en albañilería, repoblaciones forestales o revestimientos a 20 personas sin empleo
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Abegondo
Abegondo dio este miércoles el pistoletazo a un nuevo taller de empleo compartido con Bergondo, Carral, Oza Cesuras, Paderne y Sada. Se trata del curso Reserva de Biosfera: Emprego Verde V, que ofrecerá formación en albañilería, repoblaciones forestales y operaciones auxiliares de revestimientos a 20 personas en situación de desempleo.
El taller de empleo tendrá una duración de nueve meses y está subvencionado por la Xunta, que destina a este programa 483.552 euros. Parte de estos fondos se reservan a incentivos para la contratación del alumnado.
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