Abegondo, Bergondo, Carral, Oza Cesuras, Paderne y Sada comparten nuevo taller de empleo

Abegondo dio este miércoles el pistoletazo a un nuevo taller de empleo compartido con Bergondo, Carral, Oza Cesuras, Paderne y Sada. Se trata del curso Reserva de Biosfera: Emprego Verde V, que ofrecerá formación en albañilería, repoblaciones forestales y operaciones auxiliares de revestimientos a 20 personas en situación de desempleo.

El taller de empleo tendrá una duración de nueve meses y está subvencionado por la Xunta, que destina a este programa 483.552 euros. Parte de estos fondos se reservan a incentivos para la contratación del alumnado.