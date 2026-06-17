El paradójico caso de Oleiros, el concello en el que un alcalde comunista gobierna desde hace décadas el municipio con mayor renta per cápita de Galicia, ha sido objeto de reportajes, vídeos y comentarios de personas de todos los puntos del pais. En todos ellos, o al menos en la mayoría, hacen alusión a las campañas que el regidor oleirense ha emprendido contra líderes mundiales como Donald Trump o Benjamin Netanyahu y la imponente escultura del Che Guevara en Bastiagueiro. De todas estas realidades tienen constancia en Estados Unidos, al menos en la central de inteligencia, la CIA, donde Ángel García Seoane está seguro de que tiene su propio archivo. Pero ahora es una revista local, Current Affairs, con sede en Nueva Orleans, la que se hace eco del curioso caso de García Seoane.

Bajo el título Conozca al alcalde comunista que ofrece 50 céntimos por la captura de Trump, el periodista Jason Schaefer hace un repaso por la trayectoria del alcalde oleirense, desde sus inicios en el movimiento sindical y en la música, destacando que llegó a ser telonero de Julio Iglesias, hasta nuestros días. Además de mencionar "su tendencia a dinamitar construcciones ilegales", en referencia a cuando voló por los aires la casa del presidente del Opus Dei en 1989, el artículo pone el foco en sus estrechos lazos con Cuba y su animadversión por líderes autoritarios como el presidente estadounidense Dondald Trump o el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamados ahora a protagonizar la primera falla de Bastiagueiro en San Juan.

En su completo y extenso artículo, publicado el pasado 1 de junio en esta revista que analiza la actualidad política y cultural desde una perspectiva de izquierdas, el autor aclara que, lejos de lo que se pueda imaginar, el caso de Oleiros no es comparable con otros municipios tradicionalmente asociados a ideologías comunistas, como los de Marinaleda o Mondragón, ya que, al contrario que estos, figura en el listado de los 50 municipios más ricos de España. "Una ciudad dormitorio extensa y dinámica, repleta de parques vibrantes e interconectados y kilómetros de senderos costeros que recorren algunas de las mejores playas de la región", apunta Schaefer.

Otros aspectos del municipio sobre los que llama la atención la publicación Current Affairs es la gran cantidad de parques y espacios públicos con que cuenta el municipio (y sus nombres, ligados a líderes revolucionarios), así como su amplia red de infraestructuras públicas (bibliotecas, polideportivos y piscinas municipales) que "rivaliza con la vecina A Coruña", una ciudad siete veces más grande. No obstante, vuelve a encontrar paradójico que, pese a contar con unas playas excelentes reconocidas con bandera azul "tenga más piscinas privadas que Benidorm".

El reportaje concluye resumiendo las "ironías" de Oleiros al señalar que se trata de un municipio que alberga a algunas de las grandes fortunas del país pero que al mismo tiempo es "un megáfono que aboga por los más vulnerables", y recordando que sus paneles informativos "seguirán clamando a la ciudad y al mundo con la esperanza de que alguien limpie sus mierdas".