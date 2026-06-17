Curtis abre expediente para el derribo de cinco inmuebles en ruinas
El Concello ya ha alcanzado un acuerdo con los propietarios de una de las edificaciones para proceder a la demolición
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Curtis
El Concello de Curtis ha abierto expediente para el derribo de otros cinco inmuebles en ruinas. El Ejecutivo municipal explica que se trata de edificaciones que presentan un estado de deterioro avanzado y que suponen un riesgo para la seguridad de los viandantes.
Los inmuebles afectados están situados en Rúa Ronda da Coruña, en la parroquia de Nosa Señora de Lourdes; en el lugar de A Baiuca, en Fisteus; en el lugar de A Pedreira, en Foxado; y dos en la Avenida Principal de Curtis.
En el caso del inmueble de A Pedreira, el Concello ya alcanzó un acuerdo con la propiedad para proceder al derribo de la edificación.
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