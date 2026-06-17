El multiusos de Bastiagueiro se retrasa tres meses por los temporales invernales y no estará listo hasta diciembre

El Multiusos de Bastiagueiro, el recinto polivalente llamado a ser un referente deportivo y cultural de la vida de Oleiros, suma un nuevo retraso. El Gobierno local tiene previsto llevar a la próxima Junta de Gobierno el expediente para atender a la petición formulada el pasado 8 de junio por la empresa contratista, la UTE formada por Construcciones López Cao, Ingeniería y Construcciones Melcor y Ábaco CR, de ampliar en 17 semanas el plazo de ejecución de las obras, que se extendería hasta el 13 de diciembre de 2026.

El motivo que aduce la compañía es la "ventana de afectación crítica" por la concurrencia continuada de fenómenos meteorológicos adversos entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Estas lluvias persistentes y de alta intensidad obligaron interrumpir los trabajos planificados en la cubierta. Como consecuencia, al quedar comprometida la impermeabilización, a la empresa no fue posible avanzar con los revestimientos de cartón-yeso e instalaciones interiores. El expediente municipal recoge que la estanqueidad resultaba "indispensable" para estos trabajos "debido a los estrictos requerimientos de control hidrotérmico y compatibilidad de estos materiales frente a la humedad ambiental y las filtraciones".

El retraso no conlleva ningún tipo de sanción o penalización para la contratista, ya que las causas, que tienen carácter de fuerza mayor, son ajenas a su voluntad. De hecho, la propia empresa reconoce que contaba "con todos los medios materiales y personales" para realizar las tareas que se tuvieron que posponer.

Nuevo retraso

No se trata de la primera vez que la UTE se ve forzada a retrasar la fecha prevista para la finalización de las obras. La primera de ellas se solicitó en diciembre de 2024 por un período de 6 meses, hasta el 22 de enero de 2026. Por aquellas fechas las obras estaban suspendidas por las celebraciones navideñas, pero en dicha previsión no se contaron los 25 días en los que los trabajos permanecieron detenidos. Sí que se contabilizaron en la segunda prórroga, solicitada el 28 de noviembre de 2025, en la que el Gobierno local acordó llevar a 30 meses el plazo de ejecución de las obras, lo que extendía la fecha de entrega al 16 de agosto de 2026, teniendo en cuenta los días del parón de Navidad de 2024.

Esa segunda prórroga del plazo coincidió también con el segundo modificativo de crédito de la obra, de 1,35 millones de euros (un 9,94% por encima del presupuesto original), que llevaba aparejados cambios en el diseño y el equipamiento de la infraestructura. El primer modificativo, de 1,97 millones de euros, respondió por su parte a la aparición de cinco manantiales durante los trabajos de cimentación, que obligaron a pilotar el terreno. El presupuesto total de la actuación asciende a 13,5 millones de euros.

Avance de las obras

Mientras se producen las modificaciones en los despachos, sobre el terreno las obras avanzan a buen ritmo. El Concello de Oleiros ha sacado a licitación las obras para urbanizar el entorno del futuro multiusos y mejorar los accesos al aparcamiento. También ha cerrado recientemente el plazo de solicitudes del proceso para seleccionar a la persona que actuará como gerente y que será la cabeza visible del nuevo equipamiento.