Nuevo taller de empleo en Betanzos y Coirós para formar a 20 personas en el ámbito sociosanitario

Los concellos de Betanzos y Coirós inauguraron este miércoles un nuevo taller de empleo conjunto para formar a 20 personas en el ámbito sociosanitario.

El curso tendrá una duración de nueve meses y está financiado por la Xunta de Galicia.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, animó al alumnado a "aprovechar al máximo esta oportunidad formativa": "Despois destes nove meses, practicamente seguro que contaredes con ofertas de emprego moi preto das vosas casas, ben en Betanzos ou ben en Coirós", vaticinó,

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La regidora agradeció además el trabajo de la dirección docente, del Concello de Coirós y de la Xunta.