Nuevo taller de empleo en Betanzos y Coirós para formar a 20 personas en el ámbito sociosanitario
El curso, financiado por la Xunta, tendrá una duración de nueve meses
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Betanzos
Los concellos de Betanzos y Coirós inauguraron este miércoles un nuevo taller de empleo conjunto para formar a 20 personas en el ámbito sociosanitario.
El curso tendrá una duración de nueve meses y está financiado por la Xunta de Galicia.
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, animó al alumnado a "aprovechar al máximo esta oportunidad formativa": "Despois destes nove meses, practicamente seguro que contaredes con ofertas de emprego moi preto das vosas casas, ben en Betanzos ou ben en Coirós", vaticinó,
La regidora agradeció además el trabajo de la dirección docente, del Concello de Coirós y de la Xunta.
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