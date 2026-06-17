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Primera Mostra de Arte del alumnado de A Escada

Inauguración de la primera muestra de arte del alumnado de A Escada

Inauguración de la primera muestra de arte del alumnado de A Escada / LOC

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RAC

Culleredo

El alumnado del centro ocupacional A Escada inauguró este miércoles su primera Mostra de Arte. La exposición sigue la estela de pintores de renombre, presentes también a través de sus frases célebres, como una de Kandinsky que resume el espíritu de la muestra: "Es hermoso lo que sale del alma".

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, felicitó personalmente a los artistas: "Es un trabajo magnífico, repleto de luz y donde se ve vuestra creatividad y esmero", destacó.

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