Primera Mostra de Arte del alumnado de A Escada

El alumnado del centro ocupacional A Escada inauguró este miércoles su primera Mostra de Arte. La exposición sigue la estela de pintores de renombre, presentes también a través de sus frases célebres, como una de Kandinsky que resume el espíritu de la muestra: "Es hermoso lo que sale del alma".

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, felicitó personalmente a los artistas: "Es un trabajo magnífico, repleto de luz y donde se ve vuestra creatividad y esmero", destacó.