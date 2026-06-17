La regeneración de la ría de Betanzos, punto central del encuentro entre Arbe y el BNG
Los nacionalistas mantienen un encuentro con la Asociación Amigos dos Ríos para conocer sus demandas
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Betanzos
El BNG de Betanzos mantuvo un encuentro con la Asociación de Amigos dos Ríos (Arbe) para poner en común sus propuestas para la regeneración de la ría y para la protección de los ríos que discurren por el municipio.
En la reunión, los responsables de Arbe trasladaron a los nacionalistas sus peticiones, que van desde la retirada de sedimentos a la creación de una campa de varada.
"O coidado dos ríos e da ría debe ser un labor prioritario para calquera goberno betanceiro e a interlocución con entidades como Arbe ten que ser constante e fluída", defiende el nuevo concejal del BNG brigantino Antón Tenreiro.
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